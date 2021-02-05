Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına seçilen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

Federasyondan yapılan tebrik mesajı şöyle;

"Süper Lig’de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı’nın bugün İstanbul’da gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda yeni başkanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi’yi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı Sayın Mehmet Sepil'e teşekkür ederiz."