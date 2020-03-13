Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. İstanbul'da gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly de yer aldı. Ziyarette korsan yayınların önlenmesine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Nihat Özdemir tarafından Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a A Milli Takım forması takdim edildi.

İHA