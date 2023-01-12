Süper Lig ekibi Hatayspor'a TFF'den kötü bir haber geldi.





HATAYSPOR'A TRANSFER YASAĞI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

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ÖDEME YAPMADIĞI İÇİN...

TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Hatayspor’un transfer tahtasını bu sabah kapattı.

LİGDE 16. SIRADA

Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Hatayspor bu hafta Galatasaray 'la deplasmanda karşılaşacak.