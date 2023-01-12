MENÜ

TFF'den Hatayspor'a transfer yasağı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi. Öte yandan profesyonel liglerde transfer ve tescil dönemi bugün başlıyor.

12 Ocak 2023, Perşembe 11:59 Son Güncelleme:
- A +
TFF'den Hatayspor'a transfer yasağı!

Süper Lig ekibi Hatayspor'a TFF'den kötü bir haber geldi.

İlgili Haberler
Süper Lig'de Sergen Yalçın bombası! Teklif götürdüler


HATAYSPOR'A TRANSFER YASAĞI

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

İlgili Haberler
İstanbul ekibinden Luka Modric bombası! Başkan telefonla görüştü


ÖDEME YAPMADIĞI İÇİN...

TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Hatayspor’un transfer tahtasını bu sabah kapattı.

LİGDE 16. SIRADA

Süper Lig'de son 4 maçını kazanamayan Hatayspor, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Hatayspor bu hafta Galatasaray 'la deplasmanda karşılaşacak.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...