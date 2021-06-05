Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda (KTFF) bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul’da başkanlığa yeniden seçilen Hasan Sertoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun bugün yapılan Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 32 oyun 31’ini alarak bir kez daha başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu’nu tebrik ederiz. TFF olarak Sayın Hasan Sertoğlu’na yeni yönetim döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.