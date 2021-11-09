Gaziantep FK, Süper Lig 'in 12'nci haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın sonlarında yaşananlar damga vurdu. Tarihi hata sonrası hakem Halis Özkahya'dan flaş bir hamle geldi. Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Moralsiz maçı bitirdi

Özkahya, maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı. Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

Yaşananlar sonrası Gaziantep FK resmi sitesinden bir açıklama yapıldı. Maç sonucunun yer aldığı tweette "Umarız bu kez maç gerçekten bitmiştir" ifadeleri yer aldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK paylaşımlarına devam etti. Halis Özkahya'ya yönelik atıfta bulunan paylaşımda "Lütfen tekrar sahaya çağırmayın; seviniyoruz!" ifadeleri kullanıldı.









İstifası kabul edildi

Tarihi bir hataya imza atan hakem Halis Özkahya’nın mesleği bırakma dilekçesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından kabul edildi ve işleme kondu. Karşılaşmayı 5 dakika erken bitiren, ancak VAR odasından gelen uyarı üzerine takımları tekrar sahaya çağıran ve kalan süreyi tamamlayan FIFA kokartlı hakem Özkahya’nın mesleği bırakması, büyük yankı yarattı. Dilekçesi dün TFF’ye ulaşan deneyimli hakemin talebi Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF Başkanı Nihat Özdemir’e iletildi ve onay alındı.

Hakemlere soruşturma

Bu arada MHK’nin müsabakanın yardımcı hakemleri Ekrem Kan ile İlker Takpak ve dördüncü hakem Emre Kargın hakkında da soruşturma başlattığı öğrenildi. Bu üç ismin, Özkahya’yı uyarmadıkları gerekçesiyle ifadelerinin alınması kararlaştırıldı. Halis Özkahya’nın sahaya dönmesi ve eksik süre oynattığı yolundaki ikazın Riva’daki Video Asistan Hakemi Özgüç Türkalp tarafından yapıldığı ifade edildi. Bilindiği gibi gündeme bomba gibi düşen olaydan sonra TFF, iki takım teknik direktörü Erol Bulut ve Hakan Kutlu’ya centilmence davranışları nedeniyle teşekkür mesajı yayınlamıştı.

2009'da FIFA kokartını almıştı

41 yaşında hakemliği bırakan Halis Özkahya 2007-08 sezonunda Süper Lig hakemliğine yükselmişti. O günden bu yana aralıksız üst düzey maçlar yöneten Özkahya 2009 yılında FIFA kokartı takarken, kariyerindeki ilk derbi maçına 2011-12 sezonunda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası ile çıkmıştı.

Milliyet





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