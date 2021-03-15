Türkiye Futbol Federasyonu dün oynanan Gençlerbirliği maçının ardından Selahattin Baki ve Alper Pirşen tarafından dile getirilen VAR operatörleri ile ilgili iddiaların araştırılmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğunu resmi internet sitesinden açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Süper Lig ’in 30. Haftasında oynanan Fenerbahçe -Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen açıklamalarda bulunmuştur.

Bilindiği gibi, VAR sistemi Süper Lig’de 2018-19 sezonundan bu yana aralıksız olarak uygulanmaktadır. VAR sisteminin teknolojik alt yapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi’nin yanı sıra, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin alt yapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir.

TFF’nin VAR merkezi, uluslararası standarta sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Tüm bunlar evrensel VAR protokolü gereğince kati kurallardır ve TFF ile IFAB tarafından sürekli denetim altındadır.





İlgili Haberler Selahattin Baki: Bu oyunları tutmayacak





Ayrıca Hawk-Eye firması, görüntü operatörlerinin, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alındığını Federasyonumuza bildirmiştir.

Bununla birlikte, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen’in iddiaları ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları Federasyonumuza ve gerekli mercilere iletmesi gerektiğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.









Fenerbahçeli yöneticiler ne demişti?

Kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de maçın ardından yöneticiler Selahattin Baki ve Alper Pirşen önemli iddialarda bulunmuştu.

Yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Bu kişinin kim olduğunun araştırılmasını devletimizden istirham ediyorum. Kendi geçmişinin, aile ilişkilerinin araştırılmasını istirham ediyorum."

"Yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü Nazım'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler. Nazım'a değse bile, top ayaktan çıktığı anda zaten pozisyon ofsayt. Bu oyunları tutmayacak."

"Artık tiyatroyu da geçti, çok tehlikeli bir hal almaya başladı bu iş. Daha önce bu camia biliyorsunuz operasyon yemiş bir camia. Tekrar Fenerbahçe camiasının sinir uçları ile oynanmaya başlandı. Artık bunun bilerek FETÖ'cü zihniyetin inanın bana bilerek Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynayıp insanları sokağa döküp kaos çıkarmaya çalışmalarına yoruyorum bu işi."