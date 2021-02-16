TFF’den Fatsa Belediyespor için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kırıkkale’nin Delice ilçesinde, takım otobüsü kaza yapan Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Fatsa Belediyespor takımını taşıyan otobüsün Çankaya Futbol Kulübü deplasmanına giderken kaza geçirdiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazayı hafif şekilde atlatan ve durumları iyi olan kafiledeki tüm sporcu, teknik heyet, görevliler ve Fatsa Belediyespor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.