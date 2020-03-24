Galatasaray'da coronavirüs şoku yaşanıyor. Önce 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Ardından teknik direktör Fatih Terim bir açıklama yaparak yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Bu durum üzerine spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağdı. Türkiye Futbol Federasyonu da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a mesaj gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.