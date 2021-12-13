TFF'den Beşiktaş'ın genç futbolcusu Serdar Saatçı'ya tebrik mesajı
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile sahasında karşılaşan Beşiktaş' ta genç savunmacı Serdar Saatçı'nın bir pozisyonda hakemin Siyah Beyazlılar lehine korner atışı vermesine karşın topun kendisinden çıktığını belirterek kararın aut şeklinde değiştirmesi maça damga vurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan genç futbolcuya tebrik mesajı geldi.
Süper Lig 'in 16. hafta maçında Kayserispor'la sahasında karşılaşan Beşiktaş 'ta genç oyuncu Serdar Saatçı, maç içerisinde alkışlanacak bir harekete imza attı. 18 yaşındaki stoper topun kendisinden çıkması sonrasında hakem Ali Şansalan'ın yanlış kararını düzelttirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan genç futbolcuya tebrik mesajı geldi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Beşiktaş-Yukatel Kayserispor müsabakasında, takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz.