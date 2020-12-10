Süper Lig’deki hakem kararları, son haftalarda bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Takımlardan yapılan peş peşe açıklamalarda ‘hakem hatalarından’ dert yanıldı. Son olarak önceki gün Ali Koç, bu konudaki şikayetini dile getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, dün yayınladığı açıklama ile sonunda sessizliğini bozdu. TFF, hakemlere destek çıktı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Eski alışkanlıkla...’

“Türk futbolunun daha çok güçlenmesi için omuz omuza vererek kenetlenmek gerekirken, kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz ve futbolcularımızın, neredeyse her hakem kararını, kasti hata olarak değerlendirdiklerini ve maalesef eski alışkanlıklardan vazgeçmediklerini görüyoruz. Hakemlerimize çok açık bir şekilde ’ayar verme’ çabası ve çalışmaları gözlemlemekteyiz.”

‘MHK’ye güveniyoruz’

“Futbolun gelişmesi için sunulan fikir ve önerilere değer veriyoruz. Bu önerileri, futbolumuzun diğer sorunlarında da olduğu gibi, kulüplerimizle beraber aynı masada oturarak konuşmaya her zaman açık olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Türk hakemliğinin geleceği adına cesur adımların atıldığı bu sezonda, kaos algısı yaparak hakemlerimizin baskı altına alınmasına asla müsaade etmeyiz. Sadece işlerine odaklanıp, görevlerini yapmaya çalışan Merkez Hakem Kurulumuz ve hakemlerimize güveniyor, inanıyor ve destekliyoruz.”

Sarı-Lacivertliler’in basın sözcüsü, TFF’nin açıklamasının ortaya yapıldığını ve üzerlerine almadıklarını söyledi. Pirşen, “Başkanımızın konuşması sonrası açıklama yapılması, ciddiye alındığımızı gösteriyor” dedi.

Fenerbahçe’nin aynı zamanda basın sözcüsü de olan yönetici Alper Pirşen, TFF açıklamasının ardından FB TV’de canlı yayına bağlandı. Pirşen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Açıklama çok ortaya yapılmış, dolayısıyla doğrudan Fenerbahçe’ye yöneltilmiş bir açıklama olduğunu kabul etmiyoruz. Burada hakemlerin ve hakem sisteminin işleyişiyle ilgili TFF’nin bakışının olumlu, pozitif olduğunu beyan ettiğini görüyoruz. Bir noktada ise ‘ama’dan sonra bazı izahatlar var.”

‘Hemen randevu alınsın’

“Önerilerinizi not ettik, kulüplerle iş birliği içinde hareket etmeye hazırız’ gibi bir mesaj var. Bu çağrıyı biz önemsedik, bunu olumlu bulduk. Fenerbahçe olarak şu refleksi göstermek istiyoruz; bu işler havada kalmasın, sadece basit bir çağrı olarak kalmasın. Başkanımızın ortaya koyduğu bazı somut öneriler vardı. Bu ve benzeri önerileri başka fikirler, kulüpler ortaya koysun; TFF de, ertelenmiş bir çalıştay gibi planlanmasın; hemen bu hafta randevu alınsın.”

‘Bize misyon yüklendi’

“Şunu da söylemem gerekiyor; Ali Koç’un konuşmasından hemen bir gün sonra bu cevabın verilmesi her ne kadar içerik bize yöneltilmemiş olsa da bir anlamda manidar geldi bize. Olumlu tarafından bakmak istersek Fenerbahçe bir şey söylediğinde ciddiye alınıyor. Haliyle bu bize şöyle de bir misyon yüklüyor; Türk futbolunun önemli kurumlarına önemli ihtiyaçlarını biz artık daha çok dile getireceğiz demektir”







