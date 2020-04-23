TFF’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

23 Nisan 2020, Perşembe 11:25 Son Güncelleme:
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TFF’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

TFF’nin paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü aydınlık geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ederek onlara verdiği değeri ortaya koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin coşku ve gururunu yaşarken çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

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