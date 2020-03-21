Geçtiğimiz hafta liglerin oynanması üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir’e mektup yazan ve “Israrınızı anlamakta zorlanıyorum. Endişem, bu katı inadınızın bizlere altından kalkamayacağımız ağır vicdani sıkıntılar yaşatmasıdır” diyen TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan görevinden istifa etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bahçıvan, “Liglerin ertelenmesi konusunda hafta başında ileri sürdüğüm görüş nedeniyle TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 19.03.2020 tarihi itibari ile istifa etmiş bulunuyorum. Futbol camiamıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.