Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası oluşan resmi A takım oyuncu lislerini yayınladı. TFF yayınladığı listede, Galatasaray 'ın yerli statüsünde ve milli takımda oynaması gerektiğini açıkladığı Yusuf Demir'in milli takım için uygun olmadığını belirtti.

Buruk: "Yusuf'un Türk statüsünde oynaması gerekiyor"

Galatasaray'ın Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, Türk asıllı olmasına rağmen Avusturya Milli Takımı'nı tercih ettiği için TFF tarafından Türk statüsünde yer almadı. Okan Buruk konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada,"Keşke Yusuf'u Türk olarak oynatabilsek. Türk bir ailenin, her şeyiyle Türk olan bir çocuğu. Milli takım tercihinin nasıl olduğu da açık değil. Biz mi onu tercih etmedik, o mu bizi tercih etmedi çok açık değil. Her şeyiyle Türk olan bir futbolcunun Türkiye'de Türk statüsünde oynaması gerekiyor." demişti.









"Yusuf Demir A Milli Takım'da oynamaya uygun değil"

Ajansspor'un haberine göre; TFF, yayınladığı kulüplerin A takım tescil listelerinde Yusuf Demir için A Milli Takım'da oynamaya uygun değil dedi. 30 futbolcuyu tescil eden Galatasaray'da Abülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Hamza Yiğit Akman, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Kerem Aktürkoğlu, Okan Kocuk, Özgür Baran Aksaka ve Yunus Akgün A Milli Takım'da oynamaya uygun olarak işaretlendi.









Fenerbahçe 32 oyuncu tescil etti

Fenerbahçe ise 32 futbolcu tescil etti. Bu futbolcular arasından Altay Bayındır, Arda Güler, Bora Aydınlık, Çağtay Kurukalıp, Emre Mor, Erkan Arda Çağdaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, İsak Vural, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Mert Hakan Yandaş, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Yiğit Efe Demir ve Yusuf Kocatürk A Milli Takım için uygun bulundu.









Beşiktaş 'ın 18 Türk'ü var hiçbiri A Milli değil...

Beşiktaş'ın tescil ettirdiği 32 futbolcudan 18'i yerli statüde bulundu. A Milli Takım'ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için açıkladığı aday kadroda hiçbir Beşiktaşlı futbolcunun yer almaması Siyah-Beyazlılar'ın tepkisini çekti.

Berkay Vardar

Umut Meraş

Cenk Tosun

Demir Ege Tıknaz

Emre Bilgin

Emrecan Uzunhan

Ersin Destanoğlu

Mert Günök

Kerem Atakan Kesgin

Necati Bilgiç

Necip Uysal

Oğuzhan Akgün

Salih Uçan

Semih Kılıçsoy

Serkan Emrecan Terzi

Tayfur Bingöl

Tayyip Talha Sanuç



