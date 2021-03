Türkiye Futbol Federasyonu ve Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadın futbolunun gelişimine destek olmak için çok önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma ile hayatın her alanında kadınlara destek veren Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımlarının ana sponsorluğuna devam ederken, Türkiye Kadınlar Futbol Ligi'ne de adını vererek bu alandaki desteğini güçlendirdi.

TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile birlikte TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takım kaptanı Didem Karagenç, milli futbolcular ve davetliler katıldı.





TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: ÇOK ÖZEL BİR GÜNDE ÇOK ÖZEL BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in imza törenindeki konuşması şöyle:

"Çok özel bir günde çok özel bir anlaşmayı gerçekleştirmek için bir arada bulunuyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Emekleriyle, sevgileriyle, yürekleriyle bizlere daima ilham kaynağı olan kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum.

Kadınlarımız, şanlı tarihimizde ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelelerinde hep ön safta yer almıştır. Hayatın her alanında önemli görevler üstlenen kadınlarımız, tüm nesillere örnek olmuştur.

Kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin son bulması için hepimize daha fazla sorumluluk düşmektedir. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızı saygıyla selamlarken, sağlık, mutluluk dolu yaşam diliyorum.

Bugün Futbol Federasyonu olarak, Türk sporunun en önemli destekçilerinden Turkcell ile çok özel bir anlaşmaya imza atıyoruz. Atacağımız imza ile Kadın Milli Takımımızın sponsoru olan Turkcell, Kadınlar Birinci Ligimizin de isim sponsoru olacak.

Bu anlaşmayı özellikle 8 Mart günü imzalamak istedik. Bu konuda Turkcell Genel Müdürü Sayın Murat Erkan'a teşekkür ediyorum. Milli bir kurum olarak global bir marka haline gelen Turkcell'in Türk sporuna ve futbolumuza yıllardır çok önemli katkıları var.

Kadınlarımıza ise her zaman eşsiz destekleri bulunuyor. Kadın istihdamı, ekonomiye kadın gücü gibi sosyal sorumluluk projeleri ile birçok önemli başarıya imza atan Turkcell'in sporumuza da büyük destekleri oldu.

2002 yılından bu yana, 19 yıldır aralıksız federasyonumuzun ana sponsorluğunu yapan, Milli Takımlarımıza maddi ve manevi desteklerde bulunan Turkcell, aynı zamanda ampute futbolunun uzun dönem lokomotifi oldu ve kısa bir süre önce de e-Milli Takımımıza destek verdi.

Turkcell, şimdi de Kadın Ligimize çok ayrı bir değer katacak. Uzun soluklu iş birliğimiz sayesinde Kadınlar Ligi, önümüzdeki 2 yıllık dönemde Turkcell Kadınlar Ligi adı altında oynanacak. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz.

Türk kadınının gücünden ve her alandaki başarısından, Türk futbolunun daha çok faydalanmasını istiyoruz. Federasyonumuz Türk kadınına inanıyor ve çok değer veriyor. Yönetim kurulumuzla birlikte, kadın futbolunun Avrupa'da üst seviyeye ulaşması için çalışıyoruz.

Kadın futbolumuzun gelişmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için, yönetim olarak bir yıl kadar önce düğmeye bastık ve önemli bir karar verdik.

Kadın milli takımımızın teknik direktörlüğüne çok değerli hocamız Necla Güngör Kıragası'nı getirdik. Kendisi ile milli takımımız önemli adımlar attı ve heyecanı yüksek maçlar oynadı. Hocamızı ve tüm oyuncularımızı, gelecek için umut veren performansları için kutluyor, başarılar diliyorum.

Kadın futboluna verdiğimiz önemi UEFA yakından takip ediyor. İlerleyen dönemlerde bu konuda farklı projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Sizlere buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Pandemi nedeniyle tüm dünyada birçok ülkede kadın ligleri iptal edilirken biz önemli bir adım atıyoruz ve dar kapsamlı da olsa kadın ligimizi yakın bir zaman içerisinde başlatacağız. Detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu heyecan verici gelişmenin de kadın futboluna önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.

İnşallah Türk futbolunda önümüzdeki dönemde her alanda kadınlarımızı göreceğiz. Kadın futbolcularımızın yanı sıra, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda maçlara çıkan hakemlerimiz, yine uluslararası alanda görev yapan temsilcilerimiz, futbola hizmet eden görevlilerimiz ve bünyemizdeki tüm kadınlarımızın gücü federasyonumuzu kucaklayacak ve çok daha iyi yerlere getirecek.

İçimizdeki bu heyecan, yarınlar için umut veriyor. Bu güzel duygularla Turkcell ile yaptığımız bu iş birliğimizin kadın futbolumuz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başta Turkcell Genel Müdürü Sayın Murat Erkan olmak üzere, Turkcell ailesine Türk sporuna katkıları için bir kez daha teşekkür ediyor, son olarak daha önce planlanmış seyahati nedeniyle programa katılamayan kadın futbolundan sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Hamit Altıntop, Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber'e de çalışmaları için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum."

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ MURAT ERKAN: HAYATIN HER ALANINDA ÇİFT FORVETİZ

İmza töreninde bir konuşma gerçekleştiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi:

"Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bizim için bir farkındalık günü. Ön yargılar ve cinsiyetçi yaklaşımlar bir tarafa bırakıldığında kadınların eşit bir şekilde toplumda var olacaklarına inanıyorum. Turkcell olarak bu nedenle 'hayatın her alanında çift forvetiz' diyoruz. Yani hayatın her alanında ortak mücadeleyi destekliyoruz. Bu anlamda Türkiye'de kadın futbolu da ön yargıların kırıldığı en önemli alanlardan biri. Bu anlamlı günde Kadın Milli Takımlarına desteğimizi sürdürmekten ve Kadınlar Ligi'nin ilk isim sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Turkcell olarak cinsiyet eşitliğini savunuyor ve 'eşit işe eşit ücret' prensibiyle hareket ediyoruz. Ayrıca, her yıl kadın çalışan oranı ve kadın yönetici sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de kadınların yanındayız ve hep yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde böylesine önemli bir adım attığımız için son derece mutluluk duyuyoruz. Başta TFF Başkanı Nihat Özdemir olmak üzere tüm federasyon yöneticilerine ve özellikle kadın futbolcularla teknik heyetine teşekkürlerimi sunuyorum."

TFF PAZARLAMA VE SPONSORLUKTAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALKIN KALKAVAN: TURKCELL KADIN LİGİ KIZ ÇOCUKLARIMIZA CESARET VERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ise, "Kadın Futbolunun marka değerini ve ticari gelir kalemlerini yükseltmek için ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle, son yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşmalarımızda, Kadın Milli Takımımız için ayrılan gelir kalemleri bulunmaktadır. Kadın Milli Takımımızın sponsorluk piramidine; 3 yeni marka ekledik. Sponsorlarımızın desteği ile Kadın Milli Takımımızın maçları artık canlı olarak TV'de yayınlanmakta. Kadınlar Ligimizin bugünden itibaren Turkcell Kadın Futbol Ligi olarak anılmasının yaratacağı etkinin Türkiye'nin dört bir yanında futbol oynayan kız çocuklarına cesaret vereceğine ve marka değerini arttıracağına gönülden inanıyoruz" dedi.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ: KADINLAR SEVGİYİ VE SAYGIYI DAİMA HAK EDİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, imza törenindeki konuşmasında, "Kadınımız saygıyı ve sevgiyi hak ediyor. Ona gereken saygıyı da sevgiyi de vermek gerekiyor. Dün itibariyle haberleri okuduk, Türkiye'de şiddeti yine kadınlar üzerinden görüyor. Çocuklara da kadınlara da insanlara da, kimseye olmasın. Eğer bir ayrımcılık olacaksa kadınlara olsun pozitif olarak. Ben kadınlar adına önce annemi rahmetle anıyorum, sonra eşimi, kızlarımı sevgiyle selamlıyorum. Toplamda baktığınız zaman kadının o kuşatıcı, kucaklayıcı samimi duygularını her zaman yansıtmasında yarar var. Erkeğin daha sert görünümlü, güç kuvvete dayanıklılığını, kadını o zarif olan güzelliğini katarak futbolu daha güzel hale getirebiliriz. Uzun yıllardır futbolun içinde olmama rağmen kadınlarımızın kamplarda bu kadar güzel hazırlandığını hatırlamıyorum. Daha değer verildiğini düşünüyorum. Bu değeri hak ettiğinizi düşünüyorum. Sizlerin de sadece kendinizi değil gelecek olan nesilleri de etkileyeceğinizi düşünüyorum. 54 yıldır futbolun içindeyim. İlk başta başı boş gezenlerin işi iken bugün saygı görüyor. Böyle bir organizasyonu sağlarken 50 yıl geçiyor, o yüzden sizler yeni başlıyorsunuz. Bir miras bırakmanızı istiyoruz, onun için bugünü çok iyi kullanın. Değerlerini bilin. Hem ruj sürün hem top sürün. İkisini de yapabilirsiniz. Ülkemizi de iyi temsil ediyorsunuz. Cinsiyet olarak kadınları temsil ediyorsunuz. Başkanımı ve yönetimi kutluyorum. Büyük bir yatırım yapılıyor, sizlere de bizlere de yapılıyor. Her oyuncuya her personele yapılan yatırım kolay değil. Onun için boşa atılan değer olmaması gerekiyor. Hakkını verin. Necla Hocama, kardeşlerime başarı diliyorum. Sevgiyi, saygıyı hak eden bu kızlarımızın toplumda önde olmasını, seslerini duyurmasını istiyorum. İş bir simgedir. Önünüze çıkabilecek her engeli aşacak gücünüz olduğunu bilin. Haksızlığa uğrarsanız bile durmayın, devam edin, sonunda başaracaksınız" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ADIM

Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, anlaşma nedeniyle duyduğu mutluluğu belirtirken, "Hem Kadınlar Ligi hem de Kadın Milli Takımlarını kapsayan bu sponsorluk, ülkemizde kadın futbolunun gelişimi açısından son derece önemli. Yıllardır bir isim sponsoru olmasını hayal ettiğimiz Kadın Ligi artık Turkcell Kadın Futbol Ligi ismiyle çok daha bilinir ve kaliteli hale gelecek. Milli Takımlarımız için en önemli oyuncu havuzu niteliği taşıyan ligimizin gelişimi, Milli Takımımızın performansına da olumlu yansıyacak. Kadın Milli takımlarımız, Turkcell markası ile sesini daha gür çıkarıp, daha etkili bir şekilde kitleler ile iletişime geçecek. Böylelikle artık her oyuncumuzun ailesi ve takipçileri Turkcell'in olduğu her platformda kızlarını takip edebilecek ve onların yanında olduklarını hissettirebilecek" dedi.

KADIN MİLLİ TAKIM KAPTANI DİDEM KARAGENÇ: ARTIK HAYALİMİZE DAHA YAKINIZ

Tüm takımın çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kadın Milli Takım Kaptanı Didem Karagenç, "Bir hayalimiz vardı. Bu hayalimize artık daha yakınız. Kadın futbolu adına çok önemli bir gün yaşıyoruz. Bu anlaşmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde olması ayrıca bizi çok mutlu etti. Kadın futbolunun gelişmesi için Başkanımız Sayın Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Futbol Gelişim Direktörümüz Sayın Oğuz Çetin ve Sayın Şenol Güneş hocamız bizden desteklerini hiç esirgemediler ve bizlerin yanında olduklarını daima gösterdiler. Bu değerli isimlere ve sponsorumuz olan Turkcell'e futbol dünyasındaki tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum. Bizler sahaya milli forma ile çıktığımız zaman bu ülkedeki tüm kadınları temsil ettiğimizin bilincindeyiz. Sadece kendimiz için değil bizden sonra gelecek tüm kadın futbolcular için de mücadele ediyoruz. Desteklerinizin bize güç verdiğini belirtmek isterim. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

KADINLAR LİGİ'NİN İLK İSİM SPONSORU TURKCELL

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital olarak anlaşmayı imzaladı.

Yapılan iki yıllık anlaşmayla futbolda kadınlara verdiği desteği daha da büyüten Turkcell, Kadın Milli Futbol Takımı ana sponsorluğunu sürdürürken Kadınlar Futbol Birinci Ligi'nin de ilk isim sponsoru oldu. Bundan böyle ligdeki maçlar Turkcell Kadın Futbol Ligi adı altında oynanacak. Ayrıca anlaşma kapsamında, kadın milli takımlarının U19, U17 ve U15 kademelerine destek de devam edecek.

GÖSTERİ MAÇINDA RENKLİ ANLAR

İmza töreni sonrasında Kadın Milli Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı, bir gösteri maçı gerçekleştirdi. Beşer dakikalık iki devre şeklinde oynanan maçta kadın gazeteciler de her iki takımda da yer aldı. Maç renkli ve keyifli anlara sahne oldu.