Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) başkanlığına seçilen Saffet Akyüz’ü tebrik etti.

TFF tarafından yayımlanan kutlama mesajında, "Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin (TPFD) bugün İstanbul’da gerçekleşen 2021 Olağan Genel Kurulu sonrasında başkanlığa seçilen Sayın Saffet Akyüz ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz. İki dönem başkanlık görevinde bulunan Sayın Hakan Ünsal’a ve yönetim kuruluna Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür ederiz." denildi.