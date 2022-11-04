Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Okan Buruk'a toplam 52 bin lira, Sarı Kırmızı kulübe toplam 256 bin lira verdiği para cezalarına yapılan itirazları görüştü. Kurul, söz konusu cezalarda sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, PFDK'nin kararlarını onadı.

TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, PFDK'nın 25.10.2022 tarih ve E.2022-2023/293 - K.2022-2023/373 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 56.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ve teknik sorumlusu Okan Buruk'un PFDK'nın 27.10.2022 tarih ve E.2022-2023/301 - K.2022-2023/393 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, teknik sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, kulüp idarecileri ve teknik sorumluları tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1.d maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.