TFF Süper Kupa, geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun kupa finalisti Akhisarspor arasında oynanan maçla sahibini buldu.

Fatih Terim'in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta Galatasaray, Akhisarspor'u Belhanda'nın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 13. Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı Kırmızılı kulüpteki 20. kupasını kazandı. Galatasaray en son 2016-2017 yılında Beşiktaş'ı seri penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Akhisarspor ise Süper Kupa'yı geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek tarihinde ilk kez kazanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11. dakikada Jimmy Durmaz'ın harika pasında Selçuk İnan boş pozisyonda net bir vuruş yapamadı. Gökhan Değirmenci, rahat bir şekilde topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı 13. dakikada geldi. Erhan'ın ortasına çok iyi yükselen Burhan Eşer, Luyindama'nın önünden vuruşunu yaptı, top direkten auta çıktı.

30. dakikada Jimmy'den sert bir şut geldi. Maçın başından beri etkili bir oyun ortaya koyan İsveç'li futbolcu, ceza sahasının gerisinden muhteşem bir vuruş yaptı. Gökhan'ın uzanamadığı top, az farkla auta çıktı.

SARI KART İlk sarı kart 33. dakikada çıktı. Babel'e sert bir müdahelede bulunan Bjarnason, Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray penaltı bekledi

34. dakikada Galatasaray penaltı bekledi. Mariano'nun pasında ceza sahasında Nagatomo, Tolga Ünlü'nün müdahelesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken, Meler penaltıya sebep verecek bir sebep olmadığını belirtti ve oyun devam etti.

Sessizliği Belhanda bozdu

GOOOL Galatasaray, 39'da öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Belhanda, topu Seri'ye gönderdi. Fildişi'li futbolcu tek pasla Belhanda'yı buluşturdu. Ceza sahasının hemen önünde topu çok iyi bir şekilde önüne çeken Belhanda, muhteşem bir şut yolladı ve takımını 1-0 öne geçti.

Golün hemen ardından Adem Büyük golü denedi. Nagatomo'nun pasında topu önüne alan Adem şutunu attı, az farkla auta çıktı. 42. dakikada Adem'in golü ofsayta takıldı. Selçuk'un ortasına iyi yükselen Adem Büyük, kafayla topu ağlara gönderdi fakat ofsayt sebebiyle gol geçersiz sayıldı.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı başladı

13. dakikada direğe takılan Burhan, ikinci yarının başında da tehlike oluşturdu. Rotman'ın ortasına çok iyi yükselen Burhan, kafa vuruşunu yaptı. Muslera, son anda topu kornere çeldi.

57. dakikada Galatasaray, Babel'le gole yaklaştı. Selçun'un pasında sol kanatta topla buluşan Babel, zor pozisyonda orta açmayı başardı. Top bir anda kaleye yöneldi, Gökhan güçlükle topu kornere çeldi.

Burhan devam edemedi

İlk değişiklik Akhisar'dan geldi. Takımının en etkili ismi olan Burhan, 64. dakikada kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcunuın yerine Onur Ayık dahil oldu.

SARI KART 66. dakikada Belhanda, Kadir Keleş'e yaptığı müdahelenin ardından sarı kart gördü. Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren Mariano, Belhanda'nın ardındans sarı kart gören ikinci isim oldu.

Marcao'dan büyük hata

Tolga Ünlü'nün attığı taçta Marcao ağır kalınca Onur Ayık, savunma arkasına sarktı. Muslera ile karşı karşıya kalan Onur, topu Uruguay'lı kaleciye nişanladı ve beraberlik fırsatını kaçırdı.

72. dakikada Emre Mor, Adem Büyük'ün yerine, 80. dakikada ise Feghouli, Jimmy Durmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Akhisarspor, 90'da gole çok yaklaştı. Tek paslarla Galatasaray ceza sahasına giren Akhisarspor'da Marcao'nun yaptığı hatanın ardından Bjarnason, topu içeriye çevirdi. Boş durumda bulunan Bertuğ, topu kaleye göndermeyi başaramadı.

90+1. dakikada maçın tek golünü atan isim olan Belhanda, yerini Donk'a bıraktı.

90+4. dakikada Bertuğ, Luyindama'nın müdahelesiyle yerde kaldı. Tehlikeli bölgede kazanılan serbest vuruşta topun başına Rotman geçti. Atılan şut Galatasaray savunmasından döndü ve Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel

Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan



