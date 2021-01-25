2020 TFF Süper Kupa finali için artık kısa bir süre kaldı. TFF'nin aldığı karara göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Gözler şimdi bu seyir zevki yüksek müsabakanın tarihinde. Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.