TFF son noktayı koydu

Süper Lig ’de önce ligden düşme kaldırıldı, gelecek sezonun 21 takımla oynanacağı açıklandı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine 1. Lig Play- Off finalinde kaybeden Adana Demirspor, bir öneride bulundu. Mavi Şimşekler, gelecek sezon Süper Lig’de mücadele etme isteğinde bulunarak, sezonun 22 takımla oynanmasını talep etti. Bu konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yüzbinlerce paylaşım yapıldı. Taraftarların yanı sıra birçok ünlü de destek verdi. Ancak konuya ilişkin son noktayı TFF koydu. Federasyondan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘Açıklama yapma zorunluluğu...’

“TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2020 tarihinde aldığı Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşmenin olmayacağına dair kararının ardından, son günlerde konunun çeşitli değerlendirmelere yol açması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.”

Haksız rekabete maruz kaldığını düşünen Bursaspor ile Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na müracaat etti. Süper Lig’de düşmenin kaldırılması ile harekete geçen iki kulüp, düşen takımların ne kadar etkilendiyse, kendilerinin de o kadar etkilendiğini ifade etti. İki takımda Süper Lig’e alınmayı bekliyor.