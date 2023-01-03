Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray karşılaşmalarının VAR kayıtlarının incelendiğini ve bu iki karşılaşmada önemli hakem hatası yapıldığını açıkladı. TFF, yönetim kurulu kararıyla söz konusu maçlardaki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını da yayınladı. TFF, ayrıca bu iki maçta hata yapan hakemlerle ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu'nun gerekli yaptırımları uygulayacağını belirtti.





VAR kayıtlarıyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Kamuoyunun Bilgilerine;

Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. – Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu'

İŞTE TFF'NİN PAYLAŞTIĞI VAR KAYITLARI

Sivasspor-Galatasaray maçı VAR kayıtları

Özgüç Türkalp: Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor.

Erkan Özdamar: Evet abi, çok net. Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt var mı peki bana onu söyleyin.

Özgüç Türkalp: Evet, ofsayt var.









Gaziantep FK-Beşiktaş maçında NKoudou-Kitsiou pozisyonundaki VAR konuşmaları

Atilla Karaoğlan: İtiyor olarak gördüm, şiddet yok.

Serkan Tokat: Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım.







