Nihat Özdemir'in istifasından sonra TFF Başkanlığı'nı vekaleten yürüten Servet Yardımcı'nın 16 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

16 Haziran'da Ankara'da yapılacak seçimlerde toplam 311 delegenin kullanacağı oylar yeni başkanı belirleyecek. Peki mevcut tablo ne gösteriyor?

1 YIL GÖREVİNE DEVAM ETSİN

1.Lig kulüpleri dün yaptıkları açıklamayla Servet Yardımcı'ya, "Aday ol ve 1 yıllık süreci sen yönet" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Servet Yardımcı'nın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için bir an önce adaylığını açıklamasını beklediğimizi kamuoyuna duyurmak istemekteyiz." denildi.

19 kulüp bu konuda fikir birliği içinde olduğunu ilan ederken, "1 yıl başkanlık görevine devam etsin" tavsiyesinde bulundu. Yardımcı'ya desteğini açıklayan 19 kulübün toplam 38 delegesi bulunuyor. Bu açıklamanın ardından 39 delegesi bulunan 2 Lig ve 53 delegesi bulunan 3. Lig de destek taahhüdünde bulundu.

EN FAZLA DELEGE SÜPER LİG'DE

Toplam 311 delegenin 133'ünü Süper Lig takımlarının temsilcileri oluşturuyor. Her Süper Lig takımı kongreye 7'şer delege gönderiyor.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR, YARDIMCI'DAN YANA

Ulaşılan bilgilere göre şu ana kadar Beşiktaş , Trabzonspor, Ankaragücü, Ümraniye, Antalya, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Giresunspor seçimde aday olması halinde Servet Yardımcı'dan yana tavır alacak.

BAŞAKŞEHİR VE GALATASARAY DESTEK VERMİYOR

Başakşehir, Galatasaray , Gaziantep ve Hatayspor ise destek vermiyor. Amatörden 10, Profesyonel Futbolcular Derneği'nden 1, en çok A Milli olan 5 oyuncu, en uzun süre Milli Takım'da hocalık yapan 5 teknik adam ve uluslararası alanda en fazla maç yöneten 5 hakem de oy kullanacak.

FENERBAHÇE ADAYLARA MESAFELİ

Fenerbahçe bundan önceki seçimlerde de olduğu gibi başkan adaylarına mesafeli duruyor. Tavrı net değil. Niyetini netleştirmeyen Alanya, Kayseri ve Konyaspor'un da henüz kimi destekleyeceği bilinmiyor.

Kaynak: Akşam