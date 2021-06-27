TFF Sağlık Kurulu, takım doktorları için eğitim programı düzenleyecek

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer ve Prof. Dr. Bülent Bayraktar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek eğitim programı, 1 Temmuz Perşembe günü çevrim içi yapılacak.

Doktorlar Mustafa Yıldız, Mustafa Yenerel, Mustafa Erelel ve Alpay Medetalibeyoğlu tarafından kulüp doktorlarına verilecek eğitim vasıtasıyla, geçen sezon Kovid-19 geçirmiş tüm futbolcuların yeni sezondaki takibinin sağlanıp, yaşanması olası sorunların önlenmesi hedefleniyor.