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TFF Sağlık Kurulu, takım doktorları için eğitim programı düzenleyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezon yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan futbolcuların gelecek sezonki takibinin sağlanması için eğitim programı düzenleneceğini açıkladı.

27 Haziran 2021, Pazar 17:05 Son Güncelleme:
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TFF Sağlık Kurulu, takım doktorları için eğitim programı düzenleyecek

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer ve Prof. Dr. Bülent Bayraktar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek eğitim programı, 1 Temmuz Perşembe günü çevrim içi yapılacak.

Doktorlar Mustafa Yıldız, Mustafa Yenerel, Mustafa Erelel ve Alpay Medetalibeyoğlu tarafından kulüp doktorlarına verilecek eğitim vasıtasıyla, geçen sezon Kovid-19 geçirmiş tüm futbolcuların yeni sezondaki takibinin sağlanıp, yaşanması olası sorunların önlenmesi hedefleniyor.

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