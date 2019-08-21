TFF Plaj Futbolu Ligi İskenderun etabı başladı

İskenderun Belediyespor Tesislerinde düzenlenen organizasyonun açılışı Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, TFF Plaj Futbolu Milli Takım Teknik Direktörü Emrah Aykurt, Hatay ASKF Başkan Yardımcısı Ayhan Dik ve çok sayıda spor adamı ile sporseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonanın başlama vuruşunu Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yaparak takımlara başarılar diledi.

Şampiyonanın lig usulü ile 3 gün süreceği belirtildi.

Zevkli ve bol gollü geçen ilk maçlar sonunda alınan sonuçlar şöyle oluştu;

İskenderun Meydan Gençlik FC: 3 - İskenderun Yargı Akademi: 2, Leged İskenderun: 8 - 5 Temmuz İskenderun Spor: 3.

İHA