TFF Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı başladı

TFF Plaj Futbol Ligi Manavgat Etabı, Titreyengöl turizm bölgesindeki Manavgat Belediyesi Boğaz Otel plajında başladı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Manavgat Belediyesi'nin plaj futbolu teknik sorumlusu Mehmet İnci adına düzenlenen etapta, 2 grupta 10 takım mücadele edecek. Plaj futbolu Manavgat etabının açılış maçında Batı Koleji, Moddizayn'ı 8-5 mağlup etti. Turnuva, 21 Temmuz'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

Turnuva açılışında konuşan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Halis Akkaya, "Bu sezonki turnuvamızın adını sevgili kardeşimiz, dostumuz, çalışanımız, yol arkadaşımız Mehmet İnci adına düzenledik. Gerçekten Mehmet İnci'nin bu organizasyonda çok büyük emeği var. Bizleri sürekli hareketlendirdi. İsterdik ki bugün aramızda olsun. Bu coşkuyu, heyecanı yaşasaydı. Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüz, rahmetle anıyoruz" dedi.

DHA