TFF Kurulları belirlendi! İşte PFDK ve Tahkim Kurulu Başkanları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre İsmail Rüştü Cirit, Tahkim Kurulu Başkanı olurken, Mehmet Sağlam ise Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanlık görevini yürütecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni kurullar şu şekilde:

TAHKİM KURULU

ASIL ÜYELER

1. İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT (BAŞKAN)

2. EYÜP YEŞİL

3. MUSTAFA ARTUÇ

4. ALAADDİN VAROL

5. PROF DR. BİLGİN TİRYAKİOĞLU

6. PROF DR MURAT ATALI

7. FATİH MADEN

YEDEK ÜYELER

1. FATİH ERDÖL

2. İLHAN YİĞİT

3. YAVUZ PEHLİVAN

4. SERDAR KARAHAN

5. METEHAN ÖZKAN

6. YALIM CANVEREN

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)

ASIL ÜYELER

1. MEHMET SAĞLAM (BAŞKAN)

2. MEHMET AKSU

3. PROF. DR. YUSUF YAŞAR

4. DOÇ. DR. SELMAN DURSUN

5. DR. NİHAL URAL

6. ABDURRAHİM TAŞ

7. ÖMER FARUK EROL

YEDEK ÜYELER

1. MEHMET ONURSAL CİN

2. İLYAS ÇELİK

3. HÜSEYİN ALPAY KÖSE

4. HACI ORHAN

5. MUHAMMED AKIN

6. MUSTAFA DOĞAN

AMATÖR FUTBOL DİSİPLİN KURULU (AFDK)

ASIL ÜYELER

1. ALPER TÜRKÖZMEN (BAŞKAN)

2. AHMET ŞAFAK KUŞ

3. DOÇ. DR. SERKAN AĞAR

4. TARKAN ERDAL

5. AHMET YAZICIOĞLU

6. ŞAMİL YAKUT

7. RIZA HAKAN BAŞSORGUN

YEDEK ÜYELER

1. FATİH KABASAKAL

2. VEDAT ERTEN

3. YETKİN GÜRSOY

4. ÖMER EĞRİOĞLU

5. ERİNÇ ŞATIR

6. İSA BAŞTÜRK

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU (UÇK)

ASIL ÜYELER

1. SELAMİ BİLGİN (BAŞKAN)

2. SABİHA TEKİN

3. MUSTAFA ÇATLIK

4. HASAN ŞAHİN

5. MUHAMMED HARDALAÇ

6. MUTLU ŞİMAYLI

7. HACI DURSUN KIZILTAN

YEDEK ÜYELER

1. BÜNYAMiN TÜRKMENÖZÜ

2. OKTAY GÜNGÖR

3. ORÇUN URAK

4. HAKAN KARAOĞLU

5. BUKET SANER KESER

6. MUSTAFA HAYRİ ÖZTÜRK

ETİK KURULU

ASIL ÜYELER

1. CELAL CANDAN (BAŞKAN)

2. MEHMET FATİH ÇELİKBİLEK

3. AHMET GÜREL

4. BİRSEN ELMAS

5. ALİ FUAT TÜRKEL

YEDEK ÜYELER

1. Prof. Dr. MUSA AYGÜL

2. Prof. Dr. RIFAT ERTEN

3. Doç. Dr. ERSİN ERDOĞAN

4. FIRAT POLAT ZORBA

KULÜP LİSANS KURULU

ASIL ÜYELER

1. MEHMET ALİ KAYNAR (BAŞKAN)

2. MUSTAFA ARIKAN (BAŞKAN YARDIMCISI)

3. BERRİN MAHMUTOĞLU

4. YALÇIN MADENCİ

5. ŞAVAŞ ÇITAK

6. YASİN EKER

7. FURKAN UYSAL

YEDEK ÜYELER

1. ABDULKADİR GÜZELOĞLU

2. YAKUP ŞİMŞEK

3. AHMET TEMİZYÜREK

4. AYHAN DURGUN

5. RAMAZAN ERKUT ALPEREN

6. ÖMER FARUK BAŞER

7. MUSTAFA AKGÜLLÜ

TEMSİLCİLER KURULU

1. GÖKHAN ÖZSAVAŞ (BAŞKAN)

2. AHMET HAMDİ USTA

3. OSMAN YILDIRIM

4. ERTUĞRUL ARSLAN

5. NİLGÜN SELVİ

6. TİMUÇİN BAŞAR

7. OSMAN DİYADİN

ENGELLİLER KOORDİNASYON KURULU

1. ÖMER GÜRSOY (BAŞKAN)

2. BİROL AYDIN

3. MUAZ ERGEZEN

4. AYHAN YILDIRIM

5. KERİM VURAL

6. MEHMET ALAATTİN NALCIOĞLU

7. DR. ÜMRAN BAŞAR

8. MUSA ÇİÇEK

9. DR.NALAN AYVAZOĞLU

10. KANAT KARAMÜRSEL

11. HAMZA DOĞAN

TFF'nin bilgilendirmesine göre; Kanun ve TFF Statüsü uyarınca; Tahkim Kurulu, Profesyonel Disiplin Kurulu, Amatör Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulu'nun seçilen başkan ve üyeleri; görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunmaları ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin etmeleri ile resmi olarak göreve başlayacaklardır.



