TFF kolları sıvadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklarken maçlarda uygulanacak standartların kısa süre içerisinde kulüplere bildirileceğini belirtmişti. Dün kontratların yenilenmesiyle ilgili tavsiye kararı yayınlandı. Federasyon sağlık kurulu da vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Geçen hafta ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün ilk bölümünü kulüplerle paylaşan kurul şimdi de maç protokolünü hazırlıyor. En kısa sürede projenin tamamlanıp kulüplere bildirileceği kaydedildi.