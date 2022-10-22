TFF kısa bir film yayınladı

Futbolun temel değerlerinden ve vazgeçilmez unsuru fair play ruhunun sporseverler arasında yaygınlaşması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması için, “Futbol; sevgi, dostluk, barış ve kardeşliktir.

Haydi, hep birlikte Fair Play ruhuyla maç seyretmeye” çağrısıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play filmi hazırlandı.

Yapılan açıklamada, futbolun tüm paydaşlarının “Hep birlikte” sloganıyla fair play’e davet edildiği film, RTÜK tarafından "Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları-Kamu Spotları" bölümünden yayınlandığı belirtildi.



