TFF, Kayserispor'un ismini güncelledi

Türkiye Futbol Federasyonu, sponsorluk anlaşması yaparak ismini değiştiren Kayserispor'un bilgilerini güncelledi.

15 Ocak 2019, Salı 18:00
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TFF, Kayserispor'un ismini güncelledi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren ve sponsorluk anlaşması yaparak ismini İstikbal Mobilya Kayserispor olarak değiştiren sarı kırmızılı takımın bilgileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından güncellendi.

Kurulduğu günden bu yana her platformda ismi Kayserispor olarak yazılan Kayseri'nin futbol ekibi, artık 2,5 yıl boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor olarak anılacak ve yazılacak. Türkiye Futbol Federasyonu da, resmi internet sitesinde gerek kulüp sayfasında gerekse maç programı sayfasında İstikbal Mobilya Kayserispor ismini kullanmaya başladı. 

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