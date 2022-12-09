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TFF, İzmir derbisi için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe ile Altay arasında oynann karşılaşma için kararını verdi. İşte detaylar...

09 Aralık 2022, Cuma 16:09 Son Güncelleme:
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TFF, İzmir derbisi için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında oynanan ve çıkan olaylar sebebiyle 22. dakikada tatil edilen Göztepe - Altay maçına ilişkin kararını açıkladı.

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TFF, iki takımın da (3-0) hükmen mağlup sayılmalarına karar verdi.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe - Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur. 

Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı’nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir" denildi.

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