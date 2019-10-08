TFF ile Mercedes-Benz arasında 27 yıllık birliktelik!

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan iş birliğini 2023 yılı sonuna kadar uzattı.

Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ve milli takım oyuncuları katıldı.

92 araç tahsis edildi

Anlaşma kapsamında TFF’ye 92 araç tahsis edildiği aktarıldı. Nihat Özdemir’in davetiyle imza törenine katılan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de Mercedes-Benz Türk ile 23 yıl önce yapılan ilk sponsorluk anlaşmasında yer aldığını hatırlatarak, bu iş birliğinin önemini anlattı.

Törende kendisine maket bir otobüs hediye edilen Güneş, “Çocukken hep hayalimdi. Bir tane otobüsüm olsun derdim. Bugüne kısmetmiş” diyerek herkesi güldürdü.