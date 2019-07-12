Avrupa Türk Federasyon (ATF) yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve ekibiyle bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede TFF'den Başkan Nihat Özdemir, Servet Yardımcı, Hamit Altıntop, Avrupa Türk Futbol Federasyonu'ndan ise başkan Levent Karaca, başkan yardımcısı Rafet El Roman ve Ayhan Yıldız yer aldı.

RAFET EL ROMAN DA YETENEK PEŞİNDE

Türk futbolu adına Avrupa'da yetişen genç Türk futbolcuların daha yakından takibi, eğitimleri, gelişimleri ve çalışmalarının ele alındığı toplantıda ayrıca, Avrupa Türk Futbol Federasyon Başkanı Levent Karaca ve başkan yardımcısı Rafet El Roman, Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan spor merkezini ve tesisleri tanıttı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de, Avrupa'daki bu çalışmaları destekleyeceklerini ve ekibiyle en yakın zamanda Frankfurt'taki tesisleri de ziyaret edeceklerini söyledi.

Başkan Nihat Özdemir ayrıca, Avrupa'da yetişen yetenekli ve başarılı Türk futbolcular için bu tür projelerin çok önemli olduğuna ve böylece Türk futbolunu daha da güçlendireceklerini ifade etti.