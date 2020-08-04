TFF harcama limitine isyan

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek 21 takım için belirlediği harcama limiti futbol kamuoyunun gündemini meşgu ediyor. Transfer tescil döneminin resmen başladığı gün açıklanan harcama limitlerine en büyük tepki Fenerbahçe cephesinden gelirken, farklı kulüpler farklı tepkiler gösteriyor. TFF'nin resmi duyurusunun ardından futbol yorumcuları da limitlerle ilgili analizler yapmaya başladı. Tepki gösteren isimlerden biri de Fanatik gazetesi yazarı Ali Ece. Ece, kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda asıl ceza alması gerekenlerin cezalandırılmadığını savundu.

'Borçlandıranlardan hesap sorulmuyor'

Ali Ece, kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu TFF limit meselesi temelden hatalı: Kulüpleri borçlandıranlardan hesap sormak yerine, kulüplerimiz bu finansal darboğazdayken göreve talip olma cesaretini gösterenler cezalandırılıyor" ifadelerini kullandı.







