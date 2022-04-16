Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu’nun amcası, Beşiktaş Divan Kurulu üyesi Maşallah Nihat Zülfikaroğlu vefat etti.

Merhum Zülfikaroğlu'nun cenaze namazı bugün ikindi namazını mütakiben Üsküdar Valide Hatun Camii’nde kılınacak, ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Beşiktaş'tan Zülfikaroğlu başsağlığı mesajı paylaşıldı:

Divan Kurulu Üyemiz Maşallah Nihat Zülfikaroğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Maşallah Nihat Zülfikaroğlu’nun cenazesi, bugün Üsküdar Yeni Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.