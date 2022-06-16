2006 yılından itibaren TFF bünyesinde kurulan Engelliler Koordinasyon Kurulu’nun Başkanlık görevini yürüten Ömer Gürsoy görevinden istifa etti.

Bugün yapılan TFF Olağanüstü Genel Kurul’unda Başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi’nin TFF’de görev yapan tüm Kurul Başkanı ve üyelerinin istifasını istemesinin ardından ilk istifa Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy’dan geldi.

Gürsoy, sadece kısa bir dönem hariç TFF’da en uzun süreli Kurul Başkanlığı görevini yürüttü.

7 Futbol Federasyonu Başkanı döneminde görev yaptı

7 Futbol Federasyonu Başkanı döneminde görev yapan Gürsoy, Engelli Futbolunun dünya markası olması konusunda öncü bir rol oynadı. TFF ile Engelli Spor Federasyonları arasında stratejik işbirliğine imza attı ve Engelli futbolunun gelişimi konusunda ülkemizde ki ilk kurumsal yapının kurulmasına öncülük etti. Engelli futbolunun yatay gelişimi kamuoyunda tanınmasında ve özellikle de dünya çapında başarılarında imzası oldu.

‘Görme Engelli futbolu yerine Sesi Görenler Futbolu’ ismini literatüre soktu ve öncülük ettiği Sesi Görenler Futbol Ligi ile UEFA’nın en yaratıcı aktivatasyon ödülünü aldı.

2006’dan itibaren Ömer Gürsoy’un Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanlığı döneminde engelli futbolunda elde edilen bazı dereceler:

- İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı ( Olimpiyat Şampiyonluğu , 2 Dünya Şampiyonluğu,Avrupa Şampiyonluğu ve Olimpiyat üçüncülüğü)

- Ampute Futbol Milli Takımı (2,Avrupa Şampiyonluğu, Dünya 2.liği ve Dünya 3. lüğü

- Sesi Görenler Futbol Mili Takımı ( Avrupa Şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü,,2 kez Paralimpik Oyunlarına katılma hakkı)

- Özel Sporcular Milli Takımı( Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Üçüncülüğü)