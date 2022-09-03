TFF binasına saldıranların sabıkası kabarık!

TFF'nin Riva'daki binasına önceki akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Perşembe günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı saat 17.45 sularında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından binaya peş peşe ateş edilmişti. Olayda can kaybı yaşanmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş ve Olay Yeri İnceleme Ekipleri bölgede çalışma yapmıştı. Bir görgü tanığının silah seslerinin evinin yakınından geldiğini söylemesi sonucu polis bahsedilen yerde 11 kovan buldu. Binaya da 5 mermi isabet ettiği belirlendi. Ardından yüzen ev sahibi Cüneyt U. ve arkadaşı Oğuzhan G. gözaltına alındı. Silahı kullanan Cüneyt U.'nun götürüldüğü hastanede olaydan 5 saat sonra yapılan alkol testinde 1.30 promil çıktığı belirtildi. Polisin olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olan 2 kişiyi daha gözaltına aldığı kaydedildi. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü ve 1 kişinin daha arandığını ifade etti.

"RASTGELE ATEŞ AÇTIM"

Alkollü olduğu tespit edilen ve olayda silahı kullanan Cüneyt U.'nun iki gündür kiraladığı yüzen evde kaldığı belirtildi. Farklı suçlardan 18 ayrı sabıka kaydı bulunan Cüneyt U.'nun ilk ifadesinde, "Rastgele ateş açtım. TFF binası olduğunu bilmiyordum. Silahı da daha sonra sazlığa attım" dediği öğrenildi. Polis silahı ararken Cüneyt U. ile birlikte gözaltına alınan Oğuzhan G.'nin de 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. (Sabah)