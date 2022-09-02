TFF binası kurşunlandı! Hamit Altıntop korku dolu o anları anlattı

Türk futbolunda şok... Türkiye Futbol Federasyonu’nun İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki yönetim binası, dün akşam saatlerinde kurşunlandı.

Saldırıda yaralanan olmazken, olayın, yönetim kurulu toplantısı sırasında meydana gelmesi dikkat çekti. 15 yöneticinin bulunduğu toplantı odasında, Başkan Mehmet Büyükekşi’nin odasında bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Olay yerinde 11 kovan bulunurken, kurşunların 5’i binaya isabet etti. Bunlardan ikisinin ise direkt başkanlık koltuğuna geldiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın ardından TFF’nin Riva tesislerine geldi. Helikopterle tesise gelen Bakan Soylu’nun, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı belirtildi.









Konuyla ilgili açıklamada bulunan Soylu şunları söyledi:

“C.U ve U.G gözaltına alındı. Derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde yaşıyorlar. Olaydan hemen önce bir polis memurumuz tesadüf olarak selfie çekiyor. O görüntüler de elimizde. Bunlar hem alkol alıyor, hem de denize giriyor ve o esnada bu atışı gerçekleştiriyorlar.

Allah korumuş... Çünkü atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Hem Sayın Başkanın koltuğunun üzerinden hem de kurulun masalarına isabet eden kurşunlar var.

Erdoğan’a bilgilendirme

Olay tüm yönleriyle soruşturulacak, arkasında ne vardır ne yoktur. Kafada tek bir soru kalmayıncaya kadar bu konudaki soruşturmayı derinleştireceğimizi ifade ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Bizim için büyük bir mükafat. Başka bir şeyle uğraşıyor olabilirdik.”

Bakan Soylu, durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da arz ettiklerini, kendilerinin de “Geçmiş olsun” dileklerini ilettiklerini ifade etti.

Kulüplerden lanetleme

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: “Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz.”

‘Vuruldum sandılar’

Saldırı anında toplantı odasına isabet eden kurşun, yönetici Hamit Altıntop’un hemen yanından geçti ve Altıntop adeta ölümden döndü.









TFF’nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop o anları şu sözlerle anlattı:

“Yönetim kuruluyla toplantı halindeydik. Birden silah sesleri gelince kendimizi yere attık. Bir kurşun benim başımı sıyırarak geçti. Bir süre kalkamadık. Arkadaşlar beni vuruldu sanmışlar. Gerçekten büyük bir şok yaşadık. Halen ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Kim ya da kimler niye böyle bir şey yaparlar? Verilmiş sadakamız varmış. Kurşunlar biraz alttan, biraz yandan geçse şimdi başka şeyler konuşabilirdik. Bu durumu anlamakta büyük zorluk çekiyorum. Aileme, çocuğuma, yakınlarıma bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum.”

‘Geçmiş olsun’ telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) İstanbul Riva’daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuya ilişkin Büyükekşi’den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi.

Tesadüfe bak

Türkiye Futbol Federasyonu’nun saldırının gerçekleştiği gün, 21. UEFA Stadyum ve Güvenlik Konferansı’nın İstanbul’da yapılması, ilginç bir tesadüf olarak değerlendirildi.

Hilton Bomonti Hotel’de dün başlayan konferansta Türkiye Futbol Federasyonu’nu Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, Hamit Altıntop, Murat Şahin ve Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

Konferansa, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkanı Michael van Praag, Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, UEFA yetkilileri ile Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüplerin güvenlik sorumluları da yer aldı.

‘Fanatizm problemi’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırıyı yapanların bu kadar kısa süre içerisinde yakalanmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Büyükekşi, “Ligler başlayalı 4 hafta oldu ama maalesef fanatizm ve twitter problemi şimdiden başladı. Ben buradan bütün başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün taraftarlarımıza istirham ediyorum; her yenilgiden sonra her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. Eğer hatırlamazsak böyle daha çok şeyler yaşanır. Biz sporu barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun” diye konuştu.

Milliyet







