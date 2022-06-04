Yakın zamanda yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Ali Koç, "2 adaydan bahsediliyordu 1 aday çıktı. Herhalde tarihin en kötü, en tutarsız, en garip ve verdiği kararlarla futbolun menfaatine en uzak kullanılmaya, en elverişli bir federasyonla buraya kadar geldik. 3 senedir istediğimiz B takımlar ligi de belli değil. Yeni bir seçim oluyor bu seçim dönüm noktasıdır. Türk futbolunun en önemli noktalarındandır. Bu kadar çok sorunumuz, yığınla problemimiz var ki bu gidişat gidişat değil. Beterin beteri var konumuna gelmekten korkuyorum. Tüm kulüplere sesleniyorum futbolla alakası olmayan iş dünyasının bir mensubunun futbol dünyasıyla alakalı insanlara danışmadan veya bir ikisine danışarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bir isim götürülerek bu kişi TFF başkanı olursa iyi olur denmesini ve gidişatın Beyefendi istiyor lafları altında geliştirilerek bizlere sunulması Fenerbahçe olarak kabul edebileceğimiz bir durum değildir, süreç yönetimi olarak. Ne tesadüftür ki aynı kişi bir evvelki TFF yönetiminin oluşumunda da yer alan kişidir. Bundan sonra TFF başkanı olacak kişinin yumuşak karınlarının olmaması gerektiğini paylaşmıştım. Devletimiz kamuya personel alırken o kadar ince detaylı sorgulamalar yapıyor ki bir daha söz konusu terör örgütüne mensup kimsenin devlet personeli olmaması için müthiş bir filtreden geçiriyor. İkinci el bir telefon alan kişinin telefonunda yakından uzaktan ilgisi olmamasına rağmen Baylock çıktığı için kişinin sıkıntılar yaşadığını bildiğimiz pek çok örnek var. TFF'nin bana göre aynı hassasiyet aynı incelikle yönetim kurulundan personeline kadar aynı anlayışla belirlenmeli. Fenerbahçe olarak biz bunu gündeme getirmek zorundayız. Çünkü Fenerbahçe bu örgütün saldırısına uğradı. 10 yıl sonra bunu konuşuyoruz hala. İtibarımız piyasa değerimiz yerle bir oldu. Kazandığımız kupa sayısı belli. Belimizi büktüler, yeni yeni doğrulmaya çalışıyoruz. Türk futbolunun içinde bu örgütün unsurları hala devam etmektedir. Şu an bir kişi resmi adaydır. Benim sevdiğim saydığım dost olarak bildiğim biridir. Fenerbahçe'nin hem bu konudaki hassasiyetini hem federasyonunun Türk futbolu Trabzonlaştırma rahatsızlığını duyduğumuzu biliyorsunuz. TFF başkanı olacak kişinin ailesinden birinci derece kan bağı bu yapıyla dün bugün ve yarın hiçbir ilişkisi olmamalı. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla şahsen bir sıkıntım yok, dostumdur ama elimdeki bilgiler çerçevesinde onda yumuşak karın oluşturabilecek durum söz konusudur. Bütün Fenerbahçelilerin bu konuyu yakından takip etmesini rica ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ederiz." dedi.