TFF başkanını seçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı bugün Ankara’da yapılacak. Dokuz başkan adayı arasında statü gereği aranan kriterleri Mehmet Büyükekşi dışında yerine getiren olmadığı için seçim tek liste üzerinden gerçekleştirilecek.Nihat Özdemir’in istifasından sonra kalan bir yıllık süre için genel kuruldan onay alması beklenen Büyükekşi ve ekibinin görev süresi 2023 yılı haziran ayında sona erecek.JW Marriott Otel’de saat 10.00’da başlayacak olağanüstü genel kurulun açılabilmesi için mevcut delege sayısının salt çoğunluğunun salonda bulunması gerekecek. Bu sağlanamadığı takdirde genel kurul delege sayısının 3’de biri ile yarın toplanacak.

Önce başkan seçilecek

TFF ana statüsü gereği olağanüstü genel kurulda önce başkanlık seçimi yapılacak, ardından yönetim kurulu listesi oylanacak.Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesi dün gece geç saatlerde netleşirken, geçmiş yönetimden üç ismin göreve devam edeceği bildirildi. Kalan üyeler ise yeni isimlerden oluşacak.

Hukuk Kurulları devam

Seçimden sonra gözler TFF hukuk kurullarında olacak. Ancak statüye göre hukuk kurullarında bulunan başkan ve üyeler istifa etmedikleri takdirde 4 yıllık görev sürelerini tamamlayacak. Kurul üyeleri ilk atandıklarında boş istifa dilekçelerini yönetime sunduğu için, Büyükekşi ve ekibinin eli rahatlayacak. Edinilen bilgiye göre bu kurullarda radikal bir değişim beklenmiyor.