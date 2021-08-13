"Umuyorum, güzellikleriyle hatırlanacak, futbolun ön planda olduğu, unutulmaz bir sezon daha izleyeceğiz" diyen Özdemir'in mesajı şöyle;

"Değerli futbolseverler;

2021-2022 sezonunun açılacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 38 hafta sürecek büyük yarış, bu hafta oynayacağımız maçlarla başlıyor.

Umuyorum, güzellikleriyle hatırlanacak, futbolun ön planda olduğu, unutulmaz bir sezon daha izleyeceğiz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak hazırlıklarımızı tümüyle tamamladık. Kulüplerimizin ve tüm görevlilerin sezonu en iyi şekilde geçirebilmesini sağlamak için her türlü sağlık önlemimizi aldık, planımızı ve programımızı yaptık, talimat değişikliklerimizi gerçekleştirdik.

Devam eden salgının etkilerini yeni sezonda da hissedeceğiz ama önemli adımlar attık. Tribünlerimiz şimdilik yarı yarıya da olsa taraftarlarımızın coşkusuyla şenlenecek. Sağlık Kurulumuzun belirlediği önlemler çerçevesinde, güvenle maçlarımızı oynayacağız.

Sezona başlarken, tüm futbolseverleri aşı olmaya davet ediyorum. Tüm çalışmalar ve ortaya çıkan veriler, salgını durdurmak için aşının önemini ispat ediyor. Ülkemizdeki aşılanma sayısının artması ile birlikte, ilerleyen dönemde tribünlerimizi tam kapasiteyle doldurma şansına sahip olacağız.

Statlarımızda maske, mesafe, hijyen kurallarını yerine getirelim, kendimizin ve başkalarının sağlığını tehlikeye atmayalım. Kulüplerimiz, statlarındaki önlemleri eksiksiz bir şekilde almalı, uygulamaları titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.

Yeni sezona başlarken kulüplerimize birkaç önemli hususu hatırlatmakta fayda görüyorum.

1. Türk futbolunun daha da güçlenmesi için el ele vererek liglerimizin değerine değer katmalıyız.

2. Ekonomik olarak önümüzdeki zor süreci atlatmak için takım bütçelerimizde daha çok tasarruf yapmalıyız.

3. Milli Takımlarımız ve ülkemizin geleceği için daha fazla genç oyuncuya şans vermeli, yeni yıldızlar yetiştirmeliyiz.

4. Futbolun vazgeçilmez unsuru olan VAR’ı ve hakemlerimizi odak noktamızdan çıkarmalı, futbolda hatanın kaçınılmaz olduğunu kabullenmeliyiz.

Şunu hatırlatmak isterim ki, huzurlu ve güvenli bir futbol ortamı için her zamankinden daha fazla yardımlaşmaya, birbirimize destek olmaya ihtiyacımız var.

Ümit ediyorum bu adımı hep birlikte atacağız ve daha da güçlenerek 2022 Dünya Kupası’na katılan bir ülke olacağız.

Bu duygularla, 2021-2022 sezonunda, birbirine saygı duyan, centilmence rekabet eden, sporun evrensel değerlerini koruyan, futbolu saha dışına taşımayan, kavgadan uzak, kendi haklarını korurken başkalarının haklarını da koruyan ve önceliği daima Türk futbolunun menfaatleri olan bir futbol ikliminin ve uzlaşmacı kültürün egemen olmasını temenni ediyorum.

İlk başlama düdüğü çalarken, yeni sezonda A Milli Takımımıza, Avrupa’da ülkemizi temsil eden kulüplerimize, liglerimize renk katacak tüm takımlarımıza, hakemlerimize ve futbola emek veren herkese sağlık ve başarı dolu bir sezon diliyorum.

Aynı dili konuşmak, ortak paydada buluşmak ve futbolun tüm güzelliklerini yaşamak ümidiyle, 2021-2022 sezonu futbol ailemize hayırlı olsun...

Saygılarımla."