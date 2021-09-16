A Milli Takım 'da teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmasının ardından gündeme gelen ilk isim Stefan Kuntz oldu. Tecrübeli teknik adam, İstanbul'a gelerek TFF yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirip ardından yeniden Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le arasında geçen Stefan Kuntz ve Şenol Güneş'in tazminat konusunu köşesine taşıdı.

İŞTE VAHAP MUNYAR'IN KÖŞESİNE TAŞIDIĞI NİHAT ÖZDEMİR'İN SÖZLERİ:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili Almanya U21 Takımı’nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un adının öne çıkması konusunu sordum, yanıtladı:

- Görüşüyoruz. Henüz görüşmelerimiz sürüyor.

Biraz daha bilgi almaya çalıştım:

- Sizin için ibre daha çok Kuntz’dan yana mı?

Şu yanıtı verdi:

- Görüşme aşamasında olduğumuz için henüz net bir şey söyleyecek durumda değilim.

Açıkça söylemese de Özdemir’den TFF’nin yeni dönemde A Milli Takım için yabancı teknik direktörle yola devam etmek istediği izlenimini edindim.

Şenol Hoca tazminat konusunu hiç açmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e Şenol Güneş’in tazminatı konusunun kamuoyunda çok tartışıldığını anımsattım, yanıtladı:

- Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile.

Şenol Güneş’in tazminat konusunda yine de TFF’ye bir mesaj vermiş olması gerektiğini düşündüğüm için ısrarla sordum, Özdemir şu yanıtla yetindi:

- Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür” dedi.