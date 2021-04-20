TFF Başkanı Nihat Özdemir'den son dakika Avrupa Süper Ligi açıklaması geldi. Türkiye olarak UEFA'nın yanında olduklarını belirten Özdemir ayrıca herhangi bir Türk takımının Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacağını ifade etti.

"UEFA'nın yanındayız"

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Nihat Özdemir, "Biz Türkiye olarak yekvücut UEFA'nın yanındayız, futbolun kaosa dönmesini istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yaptırım uygularız"

Özdemir ayrıca, "Herhangi bir Türk takımı Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak! Eğer bir takımımız Avrupa Süper Ligi'ne katılırsa biz de UEFA'nın o takıma yönelik yaptırımını uygularız" ifadelerini kullandı.









TFF de açıklama yapmıştı

Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz. Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.





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