Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah iyi bir sezon geçiririz. 2020-21 sezonu belki 50 senede bir rastlanan bir sezondu. Çok heyecanlı bir lig oldu. Sadece Süper Lig değil, TFF 1. Lig'de, 2. ve 3. Lig'de çekişme oldu. Şampiyonlar, küme düşenler oldu. Bu bir yarışmadır. Kimileri başarılı oluyor, kimileri ortada kalıyor, kimileri düşüyor. İnşallah yarışmacı bir lig olur. Maç seyredenler hem ekran başında hem de stadyumda insanların zevk almasını arzuluyoruz. "

"Liglerin seyircili başlaması kararı aldık. PCR aşıları bizim için geçerli olacaktı. Biz bunları konuşurken Türkiye'deki günlük vaka sayısı günlük 5 binin altına gelmişti. Dün bu rakam 27 binin üzerine geçti. Korkuyoruz. Sağlık bakanlığı ile yaptığımız görüşmede şuna karar verdirk. Maçlara girerken mutlaka çift aşı şartı istiyoruz. Covid geçirmiş taraftarlar var. İlk 3 haftada lig maçları arka arkaya oynayacak. Arkasından milli maç arası var. O arada tekrar bizim sağlık kurulumuz, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşı sistemini oturtmuşsak yüzde 75'e çıkarabiliriz. Belki statları ful hale getirebiliriz. Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır. "

"Misafir takım seyircisinin maçlara gelmesini yasakladık. Tek vazgeçemeyeceğimiz konu; insan sağlığıdır."







