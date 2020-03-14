TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ‘Hakem Meslek Lisesi protokolü’ imza töreni öncesinde basın mensupları ile sohbet etti.

Dünyanın 1 numaralı gündemi olan koronavirüs tehdidine karşı tüm önlemleri aldıklarını aktaran Özdemir, “Her şeyden önce insan sağlığı. Dünyada en hızlı aksiyon alan ülkeyiz. Her türlü tedbiri alıyoruz. Alınan tedbir kararları sadece futbol maçları ile ilgili değil. Tüm spor müsabakaları ile ilgili. TFF’nin bu konuda karar alma sorumluluğu yok. Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız, konuyla ilgili tedbirleri hayata geçiriyor, önemli kararları alıyor” dedi.

‘Yepyeni bir hakemimiz var’

Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanıp yayınlanamayacağı yönündeki soruya yanıt veren Özdemir, “Alınmış bir karar yok. beIN SPORTS yöneticileri ile konuşacağız. Almanya ve Portekiz’deki yayıncılar karşılaşmaları şifresiz yayınlama kararı aldı. Görüşme sonrası durum netlik kazanır” diye konuştu. Çokça eleştirilen hakemlerle ilgili de yorum yapan Özdemir, “Bakın yepyeni bir hakemimiz daha var. Abdulkadir Bitigen, Galatasaray -Beşiktaş derbisini yönetecek. Hakemlerimizi cesaretlendirmeli, onlara destek olmalıyız” diyerek sözlerini noktaladı.