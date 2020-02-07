TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündemdeki konularla ilgili çok net açıklamalar yapan Özdemir, her kulüp başkanının kendi camiasının istediği şeyi söylediğini ancak federasyon olarak kendilerinin ise kimseyi memnun edemediklerini ifade etti. İşte Özdemir’in flaş açıklamalarından satırbaşları. Sözlerine limit artırımında yaşanan kaosla ilgili başlayan Özdemir, “Mustafa Cengiz açık açık bizi suçladı ve ‘Aynı şeyi biz yapsaydık, Nihat Özdemir bize ceza verecekti’ dedi. Bilanço bilen bir insan olarak, gelirleri yüzde 13 azaltıyorsam, bu kulüplerin gelirleri düştüğüne göre, harcama limitlerini artırabilirdik. Fikret Orman da bunu istedi, yanında Adil Gevrek’le geldiler. Mehmet Sepil de istedi. Bunu başka yerlerle de görüştüm. 18 kulübün 15’i eski sisteme dönülmesi yönünde yazılı talepte bulundu. Hata yaptığımızı anladık ve oybirliğiyle aldığımız kararı oybirliğiyle iptal ettik” dedi ve ekledi:

‘İşim var diye gitti’

“Daha çok bağıran hak alıyor gibi bir durum yok. Kim ne derse desin biz bakmıyoruz, bağımsız kurulların aldığı kararlara bakıyoruz. Bizim her şeyimiz açık ve şeffaf. İsteyen gelir takip eder. Mehmet Sepil Bey’e de dedik ki, ‘Bir temsilci gönderin, yönetim kuruluna katılsın. Biz de sizin toplantılarınıza gelelim.’ Sezon başında Kulüpler Birliği ile toplantı yaptık. Fikret Orman bana dedi ki, ‘MHK’yi de davet edelim. Bu seneki hakem atamaları nasıl olacak, VAR uygulamaları nasıl olacak bir anlatsınlar.’ Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve VAR Başkanı Barış Şimşek geldiler, sadece 5 tane kulüp başkanı kaldı. ‘İşim var’ diyen gitti.”

‘Koç gibi müşavirimiz var’

“Adamlar 1 saate yakın, yapacakları uygulamaları anlattılar. 13 kişinin işi vardı gitti. Her maçtan sonra ‘Burada niye VAR çağırmadı’ diye soruyorlar. Dinleseydin sezon başında bilirdin niye çağırmadığını. Ali Koç, ‘Bunların hukuk müşaviri de yok’ dedi. Koç gibi hukuk müşavirimiz var. Bir arkadaşımız vardı ve ayrıldı ama yerine çok iyi bir arkadaşımız geldi.”

‘Zorlu’nun ortasında yaparız’

“Zorlu buluşması, ‘Bu hakem niye olmadı’ açıklamasıdır. Rahatlasın diye bu açıklamaları yaptık. Sonra o ofise başka kulüp başkanları da geldi. Ama bunların hiçbirini kamuoyuna vermedik. Değerli yazar arkadaşın önüne de bu evrakı koydular, o da yazdı. Hiç üzülmedim. Haram lokma geçmediği için rahatım. Gördük ki, bunu yapmamamız daha uygunmuş. Bu kez herkes görsün diye Zorlu’daki restoranın ortasında yaparız. Orada neler olduğunu gösterdik kendisine.”

‘Kulüpler yasası çıkıyor’

Kulüpler Birliği yasasının yeni sezonda çıkacağını belirten Nihat Özdemir, “Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız da dahil Kulüpler Ya sası´nın çıkmasını istiyor. Geçenlerde bir Spor Çalıştayı yaptık. Bu çalıştay, sadece futbol değil spor hakkındaydı, bütün takımları ilgilendiren bizleri rahatlatacak, hele bizim lisans kurulunu rahatlatacak konuların çözüme kavuşturulması için çok önemliydi. Ben yeni sezon başlamadan Kulüpler Birliği Ya sası’nın çıkacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘Yeni Malatyaspor neden Antalya'da!’

Elazığ’da yaşanan depremin ardından Ye ni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ertelenmesiyle ilgili yaşanan polemikler hakkında da konuşan Nihat Özdemir, “Malatyaspor’un o maçı neden oynamak istediğini anlamadım. Stada ambulans dahi yollayamazdık. Bütün ambulanslar yaralı taşımakta, enkaz altından insan çıkarmaktaydı . Maçın ertelenmesi belli olduktan sonra, Malatyaspor ertesi sabah bütün takımla beraber neden Antalya’ya gitti, neden Malatya’da kalmadı. Adil Gevrek’e soralım, çok güvenli bir yerse, kendi mi götürmek istedi futbolcuları Antalya’ya yoksa futbolcular mı gitmek istedi ?” diyerek yaşananlara açıklık getirdi.

‘Ben olsam kendi kalemimi kırardım’

Candaş Tolga Işık'ın 'İstifa ediyor' açıklaması hakkında da konuşan Özdemir, “Ben birçok görevlerd e bulundum. Bu benim belki de, kuruluş bakımı ndan 7 ya da 8. başkanlığım. Spor kulübü başkanlığı da yaptım. Ben TFF başkanlığı kadar zor bir görev görmedim. Fe ner bahçe, Beşiktaş Başkanı olmak daha kolay. Camia ne istiyo rsa çık ona göre ko nuş, karşıdaki sana ne derse desin. Ama burada bir karar alıyoruz, bir kısım memnun, bir kısım değil. Bu da beni zaman zaman üzüyor ve ‘Nereden geldim ben bu göreve’ diyorum. Bence utansınlar doğru bir kaynaktan haber almadıkları için. Ben kendisinin yerinde olsam kalemi kırar bu işi bırakırdım. Görevimin sonuna kadar buradayım” dedi.

‘Alt liglere çözüm üretiyoruz’

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın alt liglerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini anlattı. 21. haftadan itibaren sprey kullanımını alt liglerde de başlattıklarını belirten Büyükaydın, “Alt liglerdeki takımlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ekonomik ve tesis anlamında alt lig takımlarımıza katkı yapmaya çalışıyoruz. TFF 2 ve 3. Lig’deki maçlarda görev yapan hakemlerimizin işini kolaylaştırmak için sprey uygulamasını başlattık” ifadelerini kullandı.

‘Hakem Meslek Lisesi kuracağız’

Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan Hakem Meslek Lisesi projesi hakkında şu bilgileri verdi: Milli Eğitim Bakanımız, Bakan Yardımcımız, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile beraber çok kısa bir zaman içerisinde protokol aşamasına geldiğimiz, pilot Hakem Meslek Lisesi konusunda bir çalışmamız var. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da arzusu ile belirli bir noktaya ulaştık. Dünyada örneği çok az olacak bir uygulama olacak.

‘Asker selamı için mücadele ettik’

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, milli futbolculara asker selamı nedeniyle UEFA’nın soruşturma açmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: Aleyhimize zehir zemberek çok sert bir müfettiş raporu çıktı. Üç hafta içinde 5 kere Madrid, Varşova ve Cenevre’ye gittim. UEFA’nın prosedüründe olmayan, duruşma talep ettik. Bir sosyolog, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun, çok güzel bir savunma yaptı. Bir uyarı ile geçiştirdik. Çok şükür dosyayı böyle kapattık.

‘Ayrıcalık yapmadık, yapmayacağız’

Başkan Vekili Erhan Kamışlı kulüp lisanslarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında, “Bu sene kulüp lisansı için bir öğrenme süreciydi. Başarılı bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. O limitleri verirken, kulüplerin bunu harcayabilecek durumu var mı diye bakıyoruz. Bilgi eksikliği kulüplerde vardı, bizde de oldu, düzeltmeler yaptık. Hiç kimsenin bir endişesi, şüphesi olmasın ki hiçbir kulübe ayrıcalık yapmadık, yapmayacağız. Çünkü buradaki rengimiz kırmızı-beyaz” dedi.