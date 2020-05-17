Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Fransa, Hollanda ve Belçika'da ligler iptal edilirken, gözler Türkiye'ye çevrildi. Galatasaray , Fenerbahçe, Beşiktaş, Erzurumspor ve Kasımpaşa'da pozitif vakalara rastlanırken, ligin geleceği hakkında Türk futbolunun patronu Nihat Özdemir konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, ne olursa olsun ligi oynatarak tamamlamak istediklerini açıkladı. İşte Özdemir'in sözleri...

'Fransa'da, PSG çok öndeydi'

"Belçika, Fransa ve Hollanda bu kararları verdi. Fransa'da, PSG farklı bir şekilde öndeydi. Hollanda ve Belçika'da da öyle bir durum vardı. Süper Lig'de bugün iki takım aynı puanda, peşindeki akımların da az puan farkı var. Bizde ligi iptal edebilmek kolay değil. Tek kararımız olabilir; ligleri oynatarak tamamlamak. Aksi halde çok büyük tartışmalar çıkar. Zaten Süper Lig'de 14 takım oynamak istiyor. TFF Birinci Lig'de oynamak isteyenler daha fazla."

'Kendi çıkarlarına göre karar...'

"Ligler 12 Haziran'da başlamazsa bunun 19'u var, 26 Haziran var, temmuz başı var. Liglerin oynatılmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Oynatarak bu ligleri bitirmek istiyoruz. Diğer şartları hiç konuşmadık, yoksa değişik yerlere çekilir. Küme düşmek üzere olan takımlar lig bitirilsin diyor, komik duruma düşüyorlar. Gerçek sağlık konularıyla ortaya çıkıyorlarsa saygım sonsuz. Kulüplerimiz şeffaf ve adil olsun. Herkes TFF'den kendi çıkarlarına yarayacak karar almasını bekliyor."

"Virüs çıksa da devam edeceğiz"

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’ programına katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, ligler başladıktan sonra bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarsa nasıl bir yol izleneceğini açıkladı. Böyle bir durumda dahi lige devam edeceklerini duyuran ve takımların sık sık teste tabii tutulacağının altını çizen Nihat Özdemir, "Sağlık Bakanımız ile görüştük ve 'Siz özerk bir kurumsunuz, kararınızı alabilirsiniz, elinizdeki protokol çok iyi' dedi. Buna göre takımlar sürekli teste girecek. Pozitif çıkanları ayıracağız, diğerlerine test yaparak devam edeceğiz. Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam etme kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu" yorumunu yaptı.

'Yayıncı kuruluş...'

Yayıncı kuruluşun da bu kararların alınmasında önemli bir payının olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, "Görüşme yaptığımız tarafların bir kısmı da yayıncı kuruluş. Digiturk futbolda önemli bir gelir elde ettiğimiz kurum. Dört büyüklerin gelirlerinin neredeyse yüzde 40-45'i, diğer kulüplerin de gelirlerinin yüzde 75-80'i bu kurumdan. Nefes nefese giden ligde bu maçları oynatmamız gerekiyor. Futbol sevgisi hiç bir şeye benzemiyor" açıklamalarında bulundu.

'Şampiyon bugün belli olacaktı'

"Eğer Kovid-19 olmasaydı, Şampiyonun ilan edileceği gün bu gündü. Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacaktı. İlk maç bizim maçımızdı. O maça gidecektik. Ligleri sonlandıracağımız günlerdi ama olmadı. Önemli olan bu halden nasıl çıkıp eski günlerimize gideceğimiz."

'Temmuz'da seyirci olabilir'

"Durumları bizden daha kötü olan ülkelerin ligleri başlıyor. Önceliğimiz insan sağlığı. İlk hedefimiz seyircisiz olarak normal statüde oynamak. Her takım kendi sahasında oynayacak. Her şey iyi giderse belki Temmuz ayı maçlarını seyircili bile oynayabiliriz."