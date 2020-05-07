TFF Başkanı Nihat Özdemir resmen duyurdu: Geri dönüş 12 Haziran

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, merakla beklenen açıklamayı dün yaptı. Nihat Özdemir, TFF’nin yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle insanlık tarihinde zorlu bir dönemin yaşandığını belirten Özdemir, şunları söyledi:

‘En erken tedbiri aldık’

“Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik. Allah’a şükürler olsun ki o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Şimdi 1.5 ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık.”

‘Yeni protokol hazırlanıyor’

“Sağlık Kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz.”

‘Normalleşme kapsamında...’

“Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı ‘Normalleşme Planı’ kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13- 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.” ‘Bakanlık ve Bilim Kurulu bakacak’ “Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulu’nun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz.”

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‘Herkesle görüşeceğiz’

“Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimiz’deki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz.”

"Eğer virüse rastlanırsa"

Ligler devam ederken futbolculardan birinde virüs tespit edilmesi halinde ne gibi planlama yapıldığı şeklindeki soruya Özdemir, “Öyle bir şey yaşamayı düşünmüyoruz, düşünmek de istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan ulaşan rapor sonrası sağlık kurulu olarak futbola dönüş protokolü yayınladık. Yeni sistemde maçların nasıl oynanacağına dair protokole kulüpler uygun hareket ederlerse hiçbir sporcumuz ve futbol adamımız bu virüse kapılmayacaktır. Bunlara rağmen herhangi bir şekilde bir virüs olayına rastlanırsa hemen durumu o gün Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte değerlendirip ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz” diyerek cevap verdi.

"26 Temmuz'da bitecek"

“26 Temmuz’da ligi sonlandırmayı düşünüyoruz. 7 hafta sonu maçı oynayacağız, sadece 1 hafta, hafta arası oynayacağız. Bu şekilde sezonu bitirmek ana hedefimiz. Avrupa Futbol Şampiyonası 2021’e ertelendi. 11 Haziran 2021’de de şampiyona başlayacak.UEFA bizden 25 Mayıs 2021’de bütün liglerin bitmesini istiyor. Onları, yeni sezonun kupa maçlarını da düşünerek ne kadar ara vermemiz gerektiğinin hesabını kitabını ona göre yapacağız.”

"beINSPORTS'la 5 yılı tamamlamak istiyoruz"

Yayıncı kuruluş ile 5 yıllık anlaşmalarının 3. yılında olduklarını ve süreyi tamamlamak istediklerini de sözlerine ekleyen Özdemir, “BeIN Sports ile 5 yıllık anlaşmamız var, bu yıl üçüncü yıl tamamlanıyor. 2 yıl daha sözleşmemiz var. Hedefimiz BeIN Sports’la 5 yıllık süreci tamamlamak. Sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon Türk Lirası ödeme var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Onlar da liglerin bir an önce başlamasını istiyor. Ligler başlarsa onlarda ödemelere hız vererek bunu tamamlamayı planlamaktalar”dedi.

"Kulüplere ödeme yolladık"

“UEFA ve FIFA ile devamlı görüşmekteyiz. Önümüzdeki dönemlerde ödeyecekleri bazı meblağlar var. Bunların öne çekilmesini talep etmekteyiz. Onlar da ülkelerin bu durumlarını düşünerek ödemeleri daha erken yapmak için çalışmaktalar. Geçen hafta milli takımlara oyuncu veren kulüplere ödenmek üzere belli meblağlar bize yollandı. Biz de federasyon olarak hiç durmadan, bir gün dahi beklemeden hak sahibi bütün kulüplerimize bu ödemeleri yolladık.”

"14 takım 'devam' dedi"

“Kulüpler ile devamlı görüşme halindeyiz. Her zaman olduğu gibi orta yolu bulduk. Bundan sonra da orta yolu bularak yolumuza devam edeceğiz. Tek şehirde oynamak hiç gündemimize gelmedi. Herkesin kendi ilinde oynayarak ligin tamamlanmasını istemekteyiz. 18 takımdan 14’ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig’de ise 18 takımdan 11’i ligin oynanarak bitmesini istemekte. 2. ve 3. liglerde 90 takımımız var, yüzde 73’ü liglerin oynanmasını istemiyor.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sorumluluk TFF'nin

Nihat Özdemir, takvimi Sağlık Bakanı’na sunacaklarını, şartların belirleneceğini ifade etmişti.Akşam saatlerinde Bakan Fahrettin Koca açıklama yaptı, “Kararı vermesi gerekenin TFF olduğunu altını çizerek ifade etmiştim. TFF’nin Sağlık Kurulu’nun olduğunu biliyoruz. Bu kurulun hazırladığı,süreç yönetimi ile ilgili çalışma olduğunu da biliyoruz. Başkanın kendi ifadeleri de zaten o şekilde. Kendi iradeleri ile kararı TFF zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da Federasyonundur”dedi.

TOPLANTIDAN KISA KISA

‘35 güne daha iyi olacağız’

“Ülkemizde geçen hafta hiçbir yer açık değildi, bu hafta açılmaya başlandı. Liglerin başlamasına 35 gün daha var. Önümüzdeki 15 gün sağlık açısından çok daha iyi şartlara geleceğimizi göreceğiz. Normal hayata doğru gideceğiz. İnanıyorum ki 35 gün sonra Türkiye bugünden çok daha iyi olacak. Seyahat imkanı olacak, otellerimiz açılacak. Biz de 35 gün sonra daha iyi olacak Türkiye’de maçları başlatmak istiyoruz.”

‘Seyircisiz oynanacak’

“Ligler seyircisiz oynatılacaktır. Şampiyonlar Ligi finalinin burada oynanacak olması üzerimizde bir baskı oluşturmuyor. Lig Ağustos ayının ortalarına kadar da sarkabilir, bu konuda bir endişemiz yok.”

‘Yabancı sayısı düşebilir’

“Artık yeni durumlar söz konusu olduğu için, yabancı sayısı konusunda kulüplerle görüşerek karar almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için acele etmeyeceğiz, kulüplerimizle görüşeceğiz.”

‘Kupayı da açıklayacağız’

“Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 maçımız kaldı. Programın içinde bunları görüşmeye devam ediyor ve hem yayıncı kuruluşla hem de 4 takımla görüşüyoruz. Bu konuyla ilgili kararımızı yakın zamanda açıklayacağız.”

‘Karar değişebilir’

“Bu kararları alırken oluşan şartlara göre davranıyoruz. Bugün bu şartlar var ve bu kararı aldık. Yarın şartlar değişir başka karar alırız. Allah’a dua edelim ki Türkiye çok daha hızlı bir şekilde düzelsin. Kalan 8 haftanın belki 4 haftasını şartlar düzelirse seyircili oynama kararı alabiliriz.”

‘Devlet kontrolünde...’

“Ne gerekiyorsa o yapılmadan bu maçların oynanmasına zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade etmez. Koronavirüs konusunda bu kadar başarılı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, maçlar için bunu bozmaz. Protokolün denetiminde hiçbir ödün vermeden yolumuza devam etmeliyiz.”

‘Şanslı değilim’

“Böyle bir yaşta koronavirüs ile karşı karşıya geldiysem kendimi şanslı hissetmem. Devam edebilseydik liglerin sonuna gelecektik. UEFA Şampiyonlar Ligi ülkemizde oynanacaktı. Haziran’da Avrupa Şampiyonası başlayacaktı. Bunların hepsini görmek varken erteledik. Kendimi şanssız kabul ediyorum.”