Türk futbol tarihinde sıcak gelişmelerin yaşandığı günlerden bir tanesi daha... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa etti. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, yabancı kuralının değişip değişmeyeceği sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Türk futbol kamuoyunun da sıkça tartıştığı yabancı sınırlaması için kademeli düşüş projesi belirlenmiş ve bu sene 8+6 olan kural, gelecek sezon için bu rakam 7+5'e, 2023-2024'te de 6+4'e düşecekti.

Gelen şok istifa haberinin ardından TFF'nin yeni başkanının kim olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Yeni başkanın önünden en sıcak dosyalardan biri de yabancı sınırı olacak gibi gözüküyor. Özellikle Süper Lig kulüpleri bu kararın alınmasına büyük tepki göstermişti.





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