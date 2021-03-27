TFF Başkanı Nihat Özdemir: Fikstür çekilince çok üzülmüştüm ama...
TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Norveç galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özdemir, "Fikstür çekilince çok üzülmüştüm. Grubun iki favori takımıyla arka arkaya oynadık. 2 maçtan 6 puan aldık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Letonya maçını da alarak 9 puan olacağız" ifadelerini kullandı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Norveç galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Özdemir, "Başta hocamız olmak üzere tüm çocuklarımızı kutluyorum. Fikstür çekilince çok üzülmüştüm. Grubun iki favori takımıyla arka arkaya oynadık. 2 maçtan 6 puan aldık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Letonya maçını da alarak 9 puan olacağız. Takımımız gayet iyi"
"Bu güzel gecede Milli Takımımız Türk insanını sevince boğdu. Başta hocamız olmak üzere tüm takımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı