TFF Başkanı Nihat Özdemir: Fikstür çekilince çok üzülmüştüm ama...

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Norveç galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Başta hocamız olmak üzere tüm çocuklarımızı kutluyorum. Fikstür çekilince çok üzülmüştüm. Grubun iki favori takımıyla arka arkaya oynadık. 2 maçtan 6 puan aldık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Letonya maçını da alarak 9 puan olacağız. Takımımız gayet iyi"

"Bu güzel gecede Milli Takımımız Türk insanını sevince boğdu. Başta hocamız olmak üzere tüm takımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı