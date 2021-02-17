TFF Başkanı Nihat Özdemir: En iyi VAR sistemine sahibiz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulundan bazı üyeler ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile yayıncı kuruluş beIN SPORTS'u ziyaret etti.

Ziyareti sonrası beIN SPORTS Haber kanalına bir röportaj veren Nihat Özdemir, TFF hakkındaki iddialar ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Nihat Özdemir, özellikle yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop'tan övgü dolu sözlerle bahsederken, "Hamit Altıntop bizim için çok önemli bir değerdir. Bizim geleceğimizdir" dedi.

"HEDEFİMİZ KALAN HAFTALARIN SAĞLIKLI OYNANMASI"

Kendisi hakkında basında yer alan istifa haberlerine değinerek sözlerine başlayan Özdemir, "Üç ay önce benim hakkımda ortaya iddia atıldı. Çok emindi. Hamit Altıntop istifa etmeyecek. Çalışıyoruz, beraberiz. Profesyonel kadromuz görevine devam edecek. Sosyal medyaya bakmadan devam ediyoruz. Karar alamazdık, bunlara devam edemezdik eğer taksaydık." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde alınan önlemler hakkında bilgi veren Özdemir, "Süper Lig 42 hafta, Spor Toto Süper Lig yeni isimler de hayırlı olsun. Negatif konuşmalar oldu, lig devam edemez, yapılamaz diye. Kulüplerle konuştuk. Bugün 25. hafta. Tüm büyükler yarış içinde. 28 yıl sonra ilk defa üç takım aynı puanda. Hatay, Alanya gibi takımlar var yarış içinde. Hedefimiz kalan haftaların sağlıklı olması ve ligi 16 Mayıs'ta bitirmek. Oynayarak devam etmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta meteoroloji bizi uyardı. beIN SPORTS'la konuştuk ve maçları 16:00'ya aldık. Öne almasaydık oynayamazdık. Yağışlı haftayı tamamladık." şeklinde konuştu.

"OLİMPİYAT STADIMIZ ÇOK İYİ DURUMDA"

İstanbul'un ev sahipliğinde organize edilecek olan Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıkların ne durumda olduğunu anlatan Özdemir, "Olimpiyat stadımız çok iyi. Rüzgar panelleri için Yönetim Kurulu üyemiz Nuri Akım'a teşekkür ederim. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı mükemmeldi saha. Çim ve altyapı futbol oynamak için uygun. Belli kapasite seyirci düşünüyoruz. 29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Hem turizm açısından tekrar turizm cenneti olduğunu göstermeliyiz." açıklamasını yaptı.

Stadyum zeminlerindeki standart noksanlığını irdeleyen Özdemir, "Sadece çim değil. Stadyumun drenaj çok önemli yapınca bakım da önemli. Hollanda maçını Türk Telekom Stadyumu'nda oynamak istiyoruz ama drenaj kötü. Hollanda maçını düşünüyoruz. Belki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynarız. Şenol Güneş düşünüyor. Saha zeminleri konusunda TFF olarak yetki ve sorumluluğumuz yok. Kulüpler yardım isterlerse elbette tamam. Bizim görevimiz maç önü zeminin elverişli olup olmadığını kontrol etmek. Yardım isterlerse teknik yardıma ve bilgi aktarımına hazırız. Spor Bakanlığı ile kulüplerimize zemin için yeni sistem getirebiliriz." dedi.

"1 NİSAN'A KADAR SEYİRCİLİ OYNATMA ŞANSIMIZ YOK"

Tribünlere seyirci alımı konusuna açıklık getirden Özdemir, "Bir nisana kadar seyircili oynatma şansımız yok. O tarihte duruma bakacağız. Aşılama da hızla sürüyor. Şampiyonlar Ligi finali için de UEFA'ya kapasite için karar çıkarsa kaç kişi olduğunu bildireceğiz." yorumunu yaptı.

AMATÖR LİG AÇIKLAMASI

Bölgesel Amatör Lig'in oynatılıp oynatılmayacağı sorusunu yanıtlayan Özdemir, "Kadınlar Ligi de oynanmıyor. Pandemi şartıyla düşününce Kadınlar Ligi ve amatör ligleri oynatmak için düşünüyoruz. Bugünlerde karar vereceğiz. Hamit Altıntop önemli mesailer veriyor Kadınlar Ligi için. Onlar yazdıkça biz daha motiveyiz. Hamit bey istifa etmiyor harıl harıl çalışıyor. Merak edilen her konuyu bize sorabilirler. Sakın sosyal medyaya bakıp TFF hakkında görüşte bulunmasınlar." şeklinde görüş bildirdi.

"BEIN SPORTS İLE DEVAM EDELİM İSTİYORUM"

Yayın ihalesi ile ilgili planlamanın ne şekilde olacağını detaylandıran Özdemir, "Sayın Ahmet Nur Çebi ile toplantı yaptık. 2021-2022 beIN SPORTS'ta. Beş yıllık periyot için ihale komisyonu kuracağız. TFF'den belli sayı, Kulüpler Birliği'nden belli kişi ile komisyonu kuracağız. Şartname dahil her şeyi komisyon yapacak. Kulüplerden belli kişiler olacak. Hem TFF ve kulüpler önerileri geçen sefer de götürdü. Şartname en kısa sürede ilan edilecek. 31.12.2021'den önce ihaleyi sonlandıracağız. beIN SPORTS ile devam edelim istiyorum. İyi bir ilişkimiz var, sıkıntılı dönemleri beraber atlattık, önemli kadrosu ve yatırımları var. Öyle oldu ki dokuz maçı aynı anda verdi. Bu önemli bir yatırım. Kulüpleri maksimum seviyede sevindirecek bir ihale istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"İLLEGAL YAYINLA MÜCADELEDE HER TÜRLÜ DESTEĞE VARIZ"

İllegal yayınlarla ilgili düşüncelerini aktaran Özdemir, "Büyük yara ve üzüntü sebebi. İllegal yayın azalırsa beIN SPORTS daha fazla para kazanır, devletimize daha çok vergi öder ve kulüpler daha çok kazanır. TFF olarak illegal yayınla mücadelede beIN SPORTS'un yanındayız. Hazırız. Yasa gerekiryorsa her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"EN İYİ VAR SİSTEMİNE SAHİBİZ"

Özdemir son olarak, "Maçlar oynanıyor mhk bu konuda önemli çalışıyor. Uilenberg mesai sarf ediyor eğitimler veriyor. MHK ve hakem gelişmesi için tüm çalışmalar devam ediyor. En iyi VAR sistemine sahibiz. İnsan olduğunda hata payı oluyor. Kasıt var mı diye elbette bakıyoruz hatalarda. Ligi dizayn etmişiz, yok Fenerbahçe şampiyon olacak, yok Galatasaray şampiyon olacak. Maçı kazanıyorlar VAR, kaybediyorlar VAR. Unutmasınlar bu kadar şampiyonlukları bu hakemlerle kazandılar. Dünyanın en iyi hakemi olsun, 22 futbolcu ve 2 teknik direktör hakeme yardım etmezse, en iyi hakem de olsa performans gösteremez. Ne olur maç sonrası sadece taraftara mesaj için açıklama yapmasın başkanlar. Hata yapan hakemleri tespit ediyoruz. VAR konuşmalarını dinliyor Serdar Tatlı. Hakemler karar vermiş, bizi düşürecek diye kulüp başkanı beni aradı. Varsa haksızlık cezalar veriliyor. Kim iyi ve hak ettiyse o şampiyon olacak." diyerek sözlerini noktaladı.