UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ve 25 Eylül'de de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımız, hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Riva'da, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ay-Yıldızlılar'la bir araya geldi ve hocamız Kuntz'un yanı sıra oyuncularla bir süre sohbet etti. Grupta 4 maçta 4 galibiyet alarak 12 puanla lider durumda olan A Milliler, Lüksemburg'u yenerek hem zirveyi garantilemek hem de bitime 1 maç kala B Ligi'ne yükselmeyi garantilemek istiyor. Milliler, hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.

Başkan Büyükekşi, Ay-Yıldızlılar'a Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları öncesi başarılar diledi.

Maçın hakemi Alman Stiele

Ay-Yıldızlılar'ın, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 22 Eylül Perşembe günü oynayacağı Lüksemburg karşılaşmasını, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakem ise Matthias Jöllenbeck olacak.

Onur ve İsmail: Çok mutluyuz

İlk kez A Milli Takım 'a seçilmenin heyecanını yaşayan Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut ile Fenerbahçe 'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, antrenman öncesinde konuştu. Onur, "Haberi alınca, buraya gelene kadar inanamadım. Şimdi burada olmak, oyuncuları görmek, antrenmana çıkmak inandırdı beni. Çok mutluyum" dedi.

İsmail de, "Çok heyecanlıyım. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. En büyük mutluluk burada olmak" yorumunu yaptı.